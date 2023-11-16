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崇越集團攜手台灣晶技挺淨零 7年啟用逾5000萬度綠電

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越集團副董事長賴杉桂博士(左)偕同台灣晶技董事長林萬興(右)簽訂5000萬度綠電購售合約，啟動低碳布局。圖／公司提供
崇越集團副董事長賴杉桂博士(左)偕同台灣晶技董事長林萬興(右)簽訂5000萬度綠電購售合約，啟動低碳布局。圖／公司提供

崇越科技（5434）跨足綠電轉供業務成績亮眼，旗下子公司「曜越綠電」今(16)日偕同專業頻率元件世界領導供應商「台灣晶技（3042）」簽署綠電採購合約，今年起至2030年止，曜越綠電七年將出售綠電逾5,000萬度予台灣晶技，共同為邁向永續淨零而努力。

崇越科技與台灣晶技，以2050年邁向永續淨零為目標，配合國家政策並接軌國際，進行永續投資。崇越集團副董事長暨曜越綠電董事長賴杉桂博士與台灣晶技董事長林萬興出席簽約儀式，簽署綠電購售合約，共同推動低碳布局。

此筆交易是崇越集團從事綠電轉供業務以來，單一客戶售電量最大的合約，曜越綠電董事長賴杉桂表示：「這項合作是崇越集團綠電售電業務的重大里程碑，除了滿足客戶綠電需求外，崇越期待成為ESG全方位永續方案的提供者。未來，將持續提升綠電比重。」；此外，台灣晶技積極因應氣候變遷議題，已建立ISO50001能源管理體系及完成ISO14064-1組織型溫室氣體盤查，並開始執行ISO14067產品碳足跡盤查，全面運用系統化的管理方法及能源數據收集監控，有效實現節能減排。

崇越表示，集團整合旗下「曜越綠電」、「嘉益能源」、「建越工程」、「光宇工程」，擁有完整太陽能供應鏈、EPC統包工程、營運維護團隊、雲端監控系統，累積近50MW、逾百座國內外太陽能電站建造實績，並提供綠電售電服務，協助企業進行環境評估及監測、綠電永續、碳輔導服務，已協助台中知名製造業者達成RE15目標，以及彰化銀行規劃綠電採購。

崇越也指出，於2022年響應「RE10X10」倡議，承諾2024年開始逐步導入再生能源，今年9月已提前實踐使用太陽能光電，預計明年擴大綠電使用以達RE10目標。為落實永續經營，今年崇越科技通過「ISO 14001環境管理系統」認證，有效預防和控制汙染，提高資源運用效率，並陸續榮獲2023「台灣永續行動獎金級」、台灣指標CSR永續獎項《天下雜誌》「2023天下永續公民獎 永續 100 強」大型企業組第37名肯定，將持續布局環保綠能事業，深化與策略夥伴的合作，協助高科技廠環保工程建置，進行淨零轉型。

綠電 2024 太陽能

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