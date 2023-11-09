台英簽ETP 結合半導體優勢

癌友團體和健保署近一個多月來集中火力要求保險公司對實支實付的住院理賠開放到門診理賠，雙方僵持不下，上周三（11月1日）壽險公會首度召開內部工作小組會議，討論健保署的三大提案，其中關於開放門診理賠的提案，與會全體壽險公司一致反對。 癌友團體、健保署與保險公司，三方之間始終無法達到共識，孰是孰非？最終又是否能找到最大公約數？恐怕要先釐清三大盲點。

2023-11-09 06:00