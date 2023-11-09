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台英簽ETP 結合半導體優勢
行政院經貿談判辦公室昨天宣布與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ＥＴＰ），雙方同意盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，且未來有望擴張新議題。經貿辦總談判代表鄧振中說，這是「活的協議」，未來擬新增如貿易便捷化、反貪腐、國內服務業管理、旅遊業服務業等議題。
鄧振中指出，台灣是首個與英國簽署ＥＴＰ的諮商國家，印度、泰國都尚未完成。至於台英ＥＴＰ將有哪些產業受惠？經貿辦指出，雙方在半導體產業鏈互補，未來結合台英雙方在半導體產業鏈的優勢地位，將可成為台英展開數位科技合作的最佳後盾。
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