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影／CPI指數年增率又破3 民眾怨：買菜變好貴

經濟日報／ 記者楊凱竣陳煜／台北即時報導
行政院主計總處公布十月份CPI(消費者物價指數)，年增率竟然高達3.05%，創下近9個月以來新高，讓許多民眾都說，現在買菜都得多從口袋掏點錢出來。示意圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處公布十月份CPI(消費者物價指數)，年增率竟然高達3.05%，創下近9個月以來新高，讓許多民眾都說，現在買菜都得多從口袋掏點錢出來。示意圖／聯合報系資料照片

「買菜一定要多掏一點，一千塊買不了什麼東西」，不僅身為菜籃族的朱小姐逛市場抱怨菜價很貴，一般民眾也很有感！行政院主計總處公布十月份CPI（消費者物價指數），年增率竟然高達3.05%，創下近9個月以來新高，讓許多民眾都說，現在買菜都得多從口袋掏點錢出來。

根據主計總處的調查，像是番茄、甜椒漲最兇，光是番茄就漲了57.59%，甜椒則是漲50.33%，香蕉漲幅來到46.2%。不過也不是所有民眾都願意直接埋單，市場菜販鄭先生坦言，菜價漲太兇會直接影響民眾的購買意願，因此菜價沒多久就會往下降。他也舉例，菠菜價格目前已降到50元左右，但民眾大多仍不接受，因為民眾心理預期大約落在20元上下。

然而蔬菜、水果、肉類價格全都漲，唯獨雞蛋價格卻下修，台北市蛋商公會7日宣布，國內雞蛋產地價再調降2元到38.5元，批發價9日起同步調降到48元，也算是在萬物皆漲的時刻，消費者的小確幸。

菜價 消費者物價指數 雞蛋

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