經長今率團訪日出席台灣形象展 深化台日供應鏈關係 盼爭取日商投資

台日地緣及社會文化相近，雙方經貿產業合作關係甚為密切，經濟部今（8）日表示，為進一步深化台日在未來先進技術，如半導體等的供應鏈策略夥伴關係，並與日本各界合作將雙方產業實力延伸至數位轉型、低碳轉型等商業應用領域，經濟部王美花部長於今日至13日再度率團訪日，以推動兩國經貿合作。

經濟部表示，王美花此行將繼續促成日商來台布局及加碼投資，尤其日本半導體材料設備廠商以其優勢，與台灣居領先地位的半導體產業合作，此與日商以「強強」聯手模式，將續深化先進技術層面的夥伴關係，共同攜手進入全球市場，讓雙方經貿關係更上一層樓。

王美花將為首次在日本東京登場之「台灣形象展」揭開序幕，並以該展向日本各界提出臺灣在食、衣、住、行等面向上，以兼顧精緻品質、環保減碳及智慧生活的解決方案，與日本「社會5.0」契合，打造超智能社會。此行也將出席「台日半導體產業合作論壇」、「工研院50周年慶祝活動」，與雙方產業領袖交流互動，特別將持續邀請日本半導體具領導地位的企業來台投資布局，深化台日在數位、低碳轉型相關商機進行「強強」的合作。

經濟部指出，王美花此次訪日有兩大主軸，首先是在台日既有信賴基礎上，再次提高日本社會對台灣的好感度，藉由首次日本台灣形象展將產業技術、文化觀光及農產美食等，重點式介紹給日本各界，顯現臺灣的高品質形象，期能促成更多企業、商旅及遊客來台投資與觀光；第二則是建構台日「神隊友」夥伴關係，全球數位經濟、智慧應用需求將快速成長，台日在半導體產業高度互補及互通的信賴優勢下，應可為台日半導體合作創造共生共享的機會，延伸至數位轉型與低碳轉型的經濟發展，為全球永續發展貢獻心力。

工研院作為台灣半導體產業重要發源地，自1987年成立日本辦事處以來，持續以創新研發、產業連結為主軸，結合台日優勢推動如化合物半導體製程、晶圓級封裝製程與材料、製程設備淨零減碳技術等相關研發合作，成功促成與日本半導體材料大廠「德山」（Tokuyama）合作奈米級雜質監控檢測技術、日本東京電力、東京瓦斯合作發展智慧節能技術整合應用、艾杰旭公司(AGC)合作系統用儲能電池等具體合作案。王美花此行出席「工研院50周年慶祝活動」將與重要企業領袖座談，促進台日產研技術交流，讓台日企業精確找到合作方向及夥伴，槓桿日本企業活躍半導體設備及材料的優勢能量，共同攜手深耕半導體及相關尖端技術領域研發及製造。

在全球供應鏈重組、各國重視經濟安全之趨勢下，台日產業優勢互補，具長期信賴合作關係，不僅近年雙邊貿易迭創新高，在台積電赴日投資設廠後，使雙方供應鏈合作關係展開新的里程碑。日本企業界及工商團體對雙方以半導體供應鏈韌性為支柱，推動AI、5G、電動車等各種數位轉型、低碳轉型相關商業應用領域合作均深表支持。

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