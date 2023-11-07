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政府資料大公開 唐鳳：菜價、天氣一把抓

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
政府資料開放頒獎典禮6日舉辦，人氣獎首獎由台中市府數位治理局獲得，由數位部長唐鳳頒獎。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
政府資料開放頒獎典禮6日舉辦，人氣獎首獎由台中市府數位治理局獲得，由數位部長唐鳳頒獎。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

政府平台開放資料，供社會多元應用，讓民眾隨手就能查菜價或看空汙！政府資料開放頒獎典禮6日舉辦，人氣獎首獎由台中市府數位治理局獲得，其「公告類加值應用圖輯」有全區噪音管制圖等資料供民眾查詢。數位部長唐鳳指出，未來除了開放資料，預計明年3月政府也會將軟體原始碼供開源取用。

資訊公開多元應用

行政院長陳建仁表示，身處於大數據與AI世代，資料開放成為重要的議題，而政府長期開放資料供各部會與民間多元應用，開創「資料經濟學」。他指出，像現在天氣預報、門診資訊或果菜價格等資訊，民眾隨手就能查到；開放資訊對不同行業也有不同應用，像有三星蔥農透過氣象局資訊打造智慧化農場。

唐鳳說，「政府資料開放平台」運作迄今十年，目前已累計超過55000多項資料集，資料的品質與使用度持續提升，各部會也已逐步將資料開放融入業務流程。她舉例說，像是今年全民普發現金，政府單位就應用平台上的ATM資訊，並加入各式各樣的指引類別，供民眾方便領取現金。

程式碼也會開放

她指出，政府資料開放平台新增「高應用價值主題專區」，優先聚焦於氣候環境、災害防救、交通運輸、健康醫療、能源管理與社會救助等六項主題。唐鳳強調，AI世代中，資訊數據愈發重要，但同時也要強化隱私保護的技術，才能蒐集到「無涉隱私個資的資訊」，並加以應用於不同的領域。

唐鳳進一步表示，未來「政府資料開放平台」也不僅限於資訊，還會基於「公共程式」（public code）的精神，於明年3月將開源政府程式的原始碼，讓各界能更容易找到所需的開放資料，並將邀集全民協力擴展功能。

天氣、證券都有資料

本次頒獎典禮有「資料開放金質獎」及「資料開放人氣獎」2大獎項，頒發給活用資料的中央或地方政府機關。如本次獲得人氣獎的氣象署，「自動雨量站-雨量觀測資料」能提供各地點的降雨狀況，可用於登山氣象、農作物防災告警、淹水災情資訊等應用。

證交所使用政府資料開放平台的證券代號、成交股數與成交金額等資訊，建立「個股日成交資訊」。民間更進一步開發手機APP、研發模擬下單的遊戲，或創立視覺化圖表，提供更便捷服務，未來則是以「發展ESG資料庫」作為目標。

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