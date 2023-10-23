風電3-2期選商規則 將放寬

原訂10月底前要正式公告的離岸風電區塊開發第二期（3-2期）選商規則將出現重大變化。其中備受關注的國產化關聯方案，在開發商意見表達及壓力下，將有重大調整。經濟部產業發展署長連錦漳表示，「一定會調整，但不能不做國產化」，會調整到讓開發商勉為其難，也要做得到。

這意味，經濟部能源署9月27日才亮開底牌，將離岸風電3-2期選商的國產化上修至70分高門檻，不到一個月，在開發商壓力下，預告就要放寬。

圖／經濟日報提供

業界指出，離岸風電國產比重可能調整，但水下基礎建設、機艙、海纜、葉片等領域的國產廠家則可能爭取更多比重，預期台廠中，包括中鋼、世紀鋼、新光鋼、華新麗華、上緯、各大重電設備與線纜廠等，受惠規模均有望提升。

行政院副院長鄭文燦日前公開宣示，台灣離岸風電「轉大人」階段，台灣一定要有本土供應鏈以避免斷鏈，而且政府一定會扶植本土供應鏈。

因應3-2期選商規則產業關聯方案重大調整，經濟部能源署將在11月上旬再次召開說明會，端出調整後方案與開發商溝通；如果順利，預計11月中旬正式公告，最快明年4月截止投標。

經濟部能源署在9月27日發布3-2期選商機制規畫草案，規畫採「先履約審查、後競比」二階段選商流程。國產化產業關聯分數須達70分以上，才能進入競比階段；最後排序亦依產業關聯分數高低排序，最高分可獲1GW風場，國產化分數在3-2期決定性因素。之後，開發商意見如雪片般飛來，甚至歐盟也提出意見，相關官員坦言，「壓力很大」。

據了解，經濟部重新審視3-2期選商規則主要有三方面：選商機制、行政契約、以及國產化關聯方案。其中以國產化關聯方案是重中之重，將會有大幅調整。原方案是國產化21項各有配分，總分100分，開放全自選，須達70分以上才能競標。官員表示，開發商認為標準太高，甚至主張取消國產化規定，本土供應商則希望訂高標，經濟部必須兩者間求取平衡。

連錦漳表示，「開發商、系統商、本土供應鏈的意見都收到了」，產業關聯不可能不做，因為離岸風電一插就是20年，為了穩定供電和後續維護，一定要有本土供應鏈；而在規畫國產化方案，最大原則就是不能延遲風場併網期程，一定要如期完成，因此會調整到各方都可以接受。

據了解，開發商主張國產化分數之分母都往上推，原規畫方案是70分/100分，開發商主張改成70分/120分、甚至70分/140分，如此一來，開發商國產化義務就降低。官員透露，國產化21項目配分也將進行調整，上述分母和分子都會調整，但目前未定案。（記者江睿智、朱曼寧、魏鑫陽、林正鋒）

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