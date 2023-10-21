工商協進會提建言...應加速台美租稅協定洽簽 吸引美商來台投資
工商協進會於今（21）日於台中舉辦工商午餐會，由行政院副院長鄭文燦與工商協進會理事長吳東亮共同主持，台中市盧秀燕市長也到場表達對於工商界的支持；協進會也提出25個提案，其中，政府應加速台美租稅協定的洽簽，並將在第三地間接投資美國的台商，也包括於台美租稅協定適用範圍內，可降低台商赴美投資稅務成本，亦可吸引更多美商來台投資。
吳東亮致詞時表示，台灣經濟發展以外貿為導向，但近年來全球經濟復甦動能疲弱，企業面臨供應鏈重組、通貨膨脹、能源轉型、人力短缺等各種考驗，對於企業永續經營是一大挑戰，需要民間與政府共同努力，才能開創新局。
吳東亮也肯定政府行政團隊的施政努力，包括在今年三月份舉辦的工商早餐會，工商協進會提出多項建言，像是建立碳交易制度，政府在短時間內成立台灣碳權交易所，回應工商界的呼籲，讓台灣低碳轉型進程往前邁進一大步。他並強調，期盼中央與地方政府持續與工商界密切溝通與合作，尋求產業發展的新契機，為台灣經濟再創新局面。
鄭文燦表示，為因應全球政經局勢的變化，須強化台灣經濟韌性，政府持續推動「投資台灣三大方案」等計畫，並積極協處企業面臨的問題，以驅動台灣經濟發展動能；對於工商界關切的淨零與能源轉型問題，目前在2030年前用電不虞匱乏，並確保「綠電極大化」，讓綠電具備可負擔性。
至於勞動力不足問題，政府將檢討企業界人力短缺狀況， 衡量需求，延攬國際人才來台工作及創業，提升人才質與量，充裕產業界所需人力資源。政府也會以穩定兩岸和平為前提，將有助於台灣產業生態性的建立，讓企業有穩定經營的環境。
鄭文燦強調，工商協進會提出多項寶貴建議，包括賦稅、產業轉型的問題，政府皆「放在心上、積極解決」。
此次午餐會，工商協進會就「低碳轉型」、「賦稅政策」、「勞資關係」、「產業提升」、「經營環境」及「社會發展」等六個面向，提出25項提案，59項具體建議。包括加速推動能源基礎設施的設立，並以賦稅優惠方式鼓勵企業投資再生能源發展，以達到能源轉型與供電無虞之目標；並完善循環經濟共生模式，以提高能源與資源使用效率，帶動產業創新成長動能。
面對企業人力不足問題，政府應參考多數OECD國家對於缺工的因應措施，對於外籍勞動力引進採取更寬鬆措施，同時透過創新的教學模式與培育機制訓練人才，解決企業人力不足之問題。取消或調降不合時宜的稅負課徵，包括金融營業稅、貨物稅、印花稅以及未分配盈餘稅都需積極檢討並調整，優化企業經營的賦稅環境，以鼓勵企業累積資本、擴大投資。
另外，政府應加速台美租稅協定之洽簽，並將在第三地間接投資美國的台商，也包括在台美租稅協定適用範圍內，降低台商赴美投資稅務成本，亦可吸引更多美商來台投資，鞏固台商在全球供應鏈之地位；政府應完善國內經營環境並強化執法機制，包括遏止信用卡遭盜刷之情況發生、禁止侵權電視盒進口與銷售，以確保合法經營業者之權益及社會公眾利益。
因應疫後人力短缺與數位轉型之浪潮，政府應鬆綁法規，推動醫療產業數位化之腳步，有效落實遠距醫療之推動，提升偏鄉地區醫療便利性。
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