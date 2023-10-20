備貨潮來了！ 9月外銷訂單靠「這二貨品」接單挹注

經濟部統計處長黃于玲今（20）日指出，因電視面板價格高於上年同月，挹注訂單成長，使得光學器材為9月外銷訂單七大主要貨品唯一正成長的類別，而資訊通信產品、電子產品則已開始出現「月增」情形，主要是受到國際品牌消費性電子新品接續上市和歐美年終消費旺季的「備貨潮」效應帶動。

不過，黃于玲表示，資訊通信產品、電子產品9月外銷訂單金額仍呈現「年減」情形，主要還是與全球大環境不佳，通膨、升息，以及經濟成長減緩、終端需求疲軟，還有庫存去化仍在進行中等因素有關。

此外，經濟部還觀察到，目前資訊通信產品中的伺服器及顯示卡是呈現接單成長，另在電子產品部分，IC設計接單也是呈現增加，這些都是得以抵銷部分減幅的貨品類別。

至於傳統貨品，包括：機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品等類別，9月仍都呈現年減情形。其中，機械產品主因全球經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，抑制廠商對設備投資意願，以接自中國大陸及香港減1.8億美元較多；基本金屬則因用鋼產業需求依舊疲軟所致，以接自歐洲減1.6億美元較多。

塑橡膠製品主因海外同業產能增加，降價搶單，加上需求偏弱致接單減少，以接自中國大陸及香港減1.5億美元較多；化學品則因海外同業產能開出、市場供需寬鬆，致價格低於上年同月，以及終端需求仍顯疲弱所致，同樣以接自中國大陸及香港減1.1億美元較多。

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