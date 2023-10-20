9月外銷訂單連13黑何時黑翻紅？ 經濟部：11月機會高
經濟部今（20）日發布9月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，經濟成長減緩，9月外銷訂單金額為514億美元，雖重返500億美元大關，但年減15.6%，呈連續13個月負成長。不過，經濟部預測10月年減幅收斂至個位數，11月則因去年基期較低，黑翻紅的機會高，第4季則可望拚轉正。
經濟部統計處長黃于玲表示，AI商機需求相當熱絡，又加上若第4季庫存去化成效顯現出來，以及去年11月、12月基期較低等「三大有利因素」，外銷訂單金額有機會可以轉為正成長，目前觀察11月出現反彈的機會比10月大，若消費性電子新品效應明顯衝出，還有終端需求回溫，都是往好的方面發展，那麼外銷訂單金額轉正情形是可以持續的。「但我們先拚轉正，後續再密切觀察」。
黃于玲坦言，除了通膨及升息的遞延效應外，10月發生的以巴衝突，更添國際情勢的不確定性，恐抑制全球貿易成長動能，接下來需要關注以巴戰事範圍是否擴大，以及產油國是否牽入其中，若戰事時間持續，會有外溢效果，也將導致全球經濟的風險升高。
至於以巴戰爭是否會影響我們在高科技產品的接單狀況？黃于玲指出，單就出口金額觀察，我國出口到以色列的金額只佔整體出口的0.2%，主要產品為晶片，而進口金額也只有0.5% 由於金額都很小，預估短期直接影響並不大。
此外，關於美國晶片禁令升級，黃于玲同樣評估對我國衝擊不大，由於AI需求殷切，因此整體來說還是供不應求。
若按貨品別觀察，黃于玲表示，主因受全球通膨及升息影響，終端需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，9月外銷訂單金額在資訊通信產品、電子產品部分，分別年減19.2%及年減16.7%，光學器材則是年增7.3%，還創去年1月以來最大增幅。
傳統貨品亦因全球經濟成長減緩，抑制廠商對設備投資意願，致機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品，分別年減19.1%、年減14.1%、年減12.8%及年減10.1%。
經濟部外銷訂單廠商10月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為44.7，按接單金額計算之動向指數則為53.2，預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加，經濟部預估10月外銷訂單金額510~530億美元，月減0.8%~月增3.1%，年減7.9%~年減4.3。其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為54.5、53.0及45.3。
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