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大缺工／第4季徵才淡季不淡 八成七企業開缺創十年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行今（20）日公布「企業第四季徵才調查」，結果顯示八成七的企業在第4季開缺徵才，創下十年來同時期的新高，第4季徵才淡季不淡。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行今（20）日公布「企業第四季徵才調查」，結果顯示八成七的企業在第4季開缺徵才，創下十年來同時期的新高，第4季徵才淡季不淡。 圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行今（20）日公布「企業第四季徵才調查」，結果顯示八成七的企業在第4季開缺徵才，創下十年來同時期的新高，第4季徵才淡季不淡。

根據1111人力銀行調查發現，多數企業對於第4季的業績仍然保守以對，有將近五成的企業認為景氣比去年同期差，另外有四成五認為景氣持平，只有6.1%看好景氣。

不過，值得注意的是，儘管企業看淡景氣，卻絲毫沒有衝擊到企業的徵才意願。調查並進一步詢問企業徵才的原因，比例最高的是補足流失人力66.6%、例行性徵才31.1%、業務量增加24.3%、配合旺季需求13.8%，以及提前搶才8.7%。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前網站上的工作機會數高達66.8萬個，比起去年成長4%，其中人才缺口最大的產業依序是「餐飲旅宿業」，有超過14萬個工作機會數，其次是「一般服務業」與「資訊科技業」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，第4季因為接近年底，上班族要等著領年終、分紅，一直以來都是整年度中徵才意願較低的時段，但今年一反常態，有高達八成七的企業開缺徵才，創下十年第4季徵才比例的新高，顯見缺工的狀況已經影響到企業正常營運，才會讓企業選擇在景氣不明的狀況下，仍然持續開缺。

曾仲葳分析，餐飲旅宿業在疫情後就一直呈現缺工缺才的狀態，影響所及除了有餐飲業者以縮短營運時間、減少門店等措施解決人才不足的問題，旅宿業者也以延後入房因應人力調度瓶頸，甚至出現有客人不敢接的窘境。

觀察經濟部統計數的數據，今年1到8月餐飲業的營業額為6836億元，不但寫下歷年同期新高，年增率更高達23.5%，再加上年底聚餐宴會需求增加，旺季效應對人才需求更高，而旅宿業的業績表現，今年上半年觀光旅館整體住房率接近6成，營業額284億，是去年同期的1.5倍，早已擺脫疫情陰霾，在年底節慶出遊意願的帶動下，進一步推升餐飲旅宿業在年底前徵才的力道。

上述「企業第四季徵才調查」，是1111人力銀行自2023年10月5日至10月19日，針對1111人力銀行的企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數730份。

徵才 餐飲業

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