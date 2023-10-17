經濟部攜手APEC夥伴探討「淨零排放」與「永續農業」策略

為實現2050年的淨零減排目標，促進科技研發、推動產業永續經營，並加強國際交流合作，在經濟部支持下，工研院於日前舉辦「技術創新策略夥伴會議」以及「永續農糧新契機：跨域創新，農工同行」國際研討會，邀請APEC亞太區域政府代表、智庫和企業來臺，包括：韓國科技政策研究院處長Hwanil Park、馬來西亞科技部秘書Abdul Hadi Mat Som、西門子執行長Erdal Elvar，討論聚焦「淨零排放」及「永續農業」兩大軸線，期望透過國際間的創新科技和政策交流，協助各產業運用科技研究成果，驅動低碳永續和智慧轉型，體現臺灣與國際共同邁向淨零的決心。

「技術創新策略夥伴會議」以及「永續農糧新契機：跨域創新，農工同行」國際研討會於10月12日至13日舉辦，經濟部次長林全能在會議中指出，經濟部已連續十年支持舉辦「技術創新策略夥伴會議」，歷年匯聚多位亞太專家，共同探討循環經濟、綠色轉型，以及疫後韌性經濟等多元議題，奠定臺灣於APEC科技政策討論的領先地位。今年的會議主題著重「利用創新科技推進低碳永續生態系」。臺灣作為出口導向型的經濟體，在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色，在國際淨零排放趨勢下，須提前因應持續。為了協助產業發展，經濟部分析國際供應鏈需求、減碳規範、碳盤查方法、減碳典範案例，輔導並給予資源支援，協助企業找到最佳解決方案，加速實現淨零目標，擁抱綠色商機。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助在會議中以「創新技術研發邁向2050淨零目標」為題，強調工研院積極布局淨零科技，從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向發展關鍵淨零技術，開發包括「紡織品潔淨脫色技術」，能利用廢棄聚酯紡織品獲得高品質且無色差的回收聚酯，再紡紗成回收聚酯纖維，實現紡織品永續循環。另外，中鋼合作結合「鋼化聯產」共同推動製程中的「碳循環再利用」等，運用工研院淨零排放技術能量，協助企業選擇適合的策略和資源，帶動產業邁向淨零轉型。

韓國科技政策研究院（STEPI）處長Hwanil Park提到，韓國政府於2023年4月發布的全國碳中和和綠色成長政策，關注100項碳中和關鍵技術，包括低碳材料、下一代充電電池、半導體及回收技術等。而除了APEC亞太區域，歐洲在台商務協會也分享了歐盟的低碳經濟政策，除了鼓勵產業技術設備升級、使用綠色能源及建材，因應氣候變化所帶來的各種新型挑戰，須藉由法規和政策引導，公、私部門攜手合作，才能達到邁向淨零排放的目標。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，近年全球面對氣候變遷等諸多挑戰，如何加速低碳農業轉型，強化食農產業供應鏈韌性，成為各國推動永續農業的發展重點。工研院積極研發「跨域農工技術」，在經濟部支持下，不但攜手國內彰化葡萄酒莊，以「生態資材數位預控生產設備」、「智慧光源模組」及「葡萄噴藥車」等技術帶動農產品升級，提高葡萄收成，將葡萄藤廢棄物循環再利用；今年更進一步應用到紐西蘭種植奇異果的飛鳳農場（Flying Phoenix Orchard），透過「生態資材數位預控生產設備」將農業廢棄物轉化機能型生物炭及醋液，並加入可預防奇異果潰瘍病害的農業資材，幫助當地農場更有效率進行病菌預防與控制。

在「永續農糧新契機：跨域創新，農工同行」APEC國際研討會現場，各國代表也分享當地經驗。在「低碳農業的轉型政策推動」主題，紐西蘭農業溫室氣體研究中心獨立董事兼代主席Collier Isaacs說明低碳農業轉型實踐的採行方式，菲律賓科技部紡織研究所所長Julius Leano Jr則探討如何透過科學、科技和創意整合的方式，推動低碳農業的轉型和增值；以及菲律賓洛斯巴尼奧斯大學生物科技研究所研究員Nelly Siababa Aggangan展示運用蚯蚓堆肥技術以確保糧食安全。在「強化食農產業供應鏈韌性」部分，日本関東農業食料工學會會長北村豊分享他們如何運用食品科技促進農產品循環再利用比例。馬來西亞生物經濟公司農企發展部代副總經理Faizal Hamid則著重探討當地發展農業現代化過程，如何將感測器、無人機與機器人等創新應用導入生產流程，促成農業數位轉型同時也讓產能提升、減少農糧食損耗與浪費比例。於國際農工生態系的案例分享中，紐西蘭Nukutoi New Zealand Ltd.董事Vivienne Hunt聚焦在女性和原住民領導的食品創新企業案例，菲律賓農業部訓練研究所所長Remelyn R. Recoter則著重於分享如何透過訓練支援當地婦女參與食農產業案例。 「永續農糧新契機：跨域創新，農工同行」APEC國際研討會邀集海內外多名學界專家對談，期待為農企業在轉型趨勢中探索最佳實踐方案。前排左起：紐西蘭農業溫室氣體研究中心獨立董事暨代理主席Collier Isaacs、馬來西亞科技部助理秘書Abdul Hadi Mat Som、工研院中分院執行長黃新鉗、經濟部產業技術司科技專家林猷治、紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson、農業部技監王仕賢。工研院／提供

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