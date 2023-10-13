出口降溫+物價衝擊 前8月實質總薪資負成長0.85%

主計總處今天發布8月受僱人數及薪資，累計1-8月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均4萬5415元，較去年同期增加2.50%，每人每月總薪資6萬931元，年增1.42%，但剔除物價後，實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資則衰退0.85%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一個則是出口降溫影響廠商發放獎金。

另一方面，受到景氣疲弱影響外貿表現，8月製造業受僱人數較去年同期減少5.1萬人，不但是連續八個月年減，而且減少人數較上月的4.9萬人再擴大，創下14年同期最大減幅，反映製造業被出口拖累而減少員工僱用的慘況。

但主計總處表示，8月製造業加班工時15.6小時，年增1小時，已是連續兩個月呈現年增，雖有去年基期因素，「但至少有回到比較好的水準，有一點復甦跡象」，其中尤其是電子零組件及電腦電子製品及光學製造業，兩個行業加班工時也是連續二個月增加。不過目前只有兩個月數據變好，後續還要再觀察。

主計總處發布8月受僱員工人數及薪資狀況，今年1-8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5415元，較上年同期增加2.5%，總薪資平均為6萬931元，年增1.42%。不過累計到8月物價增幅2.29%，平減之後，前8月實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資仍是衰退0.85%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主要是外貿表現不佳抑制廠商獎金發放情形，尤其是從去年下半年開始，廠商發放獎金開始比較保守，因此扣除物價後，實質總薪資呈現負成長。至於9月狀況，由於9月消費者物價指數年增率2.93%，累計前9月物價增幅2.36%，看起來物價因素仍在，是否持續影響實質總薪資負成長，要再觀察。

8月底全體受僱員工人數為819.2萬人，較上月底增加3千人、0.03%，其中製造業受僱人數較去年同期大減5.1萬人，服務業則增加4.7萬人，其中製造業已是連續八個月受僱人數年。陳惠欣表示，主要因素確實是景氣因素。

但陳惠欣表示，整體製造業加班工時從去7月出現年減後，到今年4月都是年減趨勢，直到今年5月因為部分產業急單效應而轉為年增0.8小時，但6月回到年減0.4小時，7月開始年增0.2小時，8月擴大到年增1小時。此外，去年8月到今年2月景氣降溫時，製造業每月加班工時約13-14小時，但今年3月起已經恢復到15、16小時，也呈現回溫狀況。

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