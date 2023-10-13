快訊

以色列駐北京大使館1職員遇襲 被刀刺傷疑是恐怖攻擊

棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

以巴衝突默示錄：建國神話下的苦難歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口降溫+物價衝擊 前8月實質總薪資負成長0.85%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一個則是出口降溫影響廠商發放獎金。示意圖／ingimage
主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一個則是出口降溫影響廠商發放獎金。示意圖／ingimage

主計總處今天發布8月受僱人數及薪資，累計1-8月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均4萬5415元，較去年同期增加2.50%，每人每月總薪資6萬931元，年增1.42%，但剔除物價後，實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資則衰退0.85%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一個則是出口降溫影響廠商發放獎金。

另一方面，受到景氣疲弱影響外貿表現，8月製造業受僱人數較去年同期減少5.1萬人，不但是連續八個月年減，而且減少人數較上月的4.9萬人再擴大，創下14年同期最大減幅，反映製造業被出口拖累而減少員工僱用的慘況。

但主計總處表示，8月製造業加班工時15.6小時，年增1小時，已是連續兩個月呈現年增，雖有去年基期因素，「但至少有回到比較好的水準，有一點復甦跡象」，其中尤其是電子零組件及電腦電子製品及光學製造業，兩個行業加班工時也是連續二個月增加。不過目前只有兩個月數據變好，後續還要再觀察。

主計總處發布8月受僱員工人數及薪資狀況，今年1-8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5415元，較上年同期增加2.5%，總薪資平均為6萬931元，年增1.42%。不過累計到8月物價增幅2.29%，平減之後，前8月實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資仍是衰退0.85%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主要是外貿表現不佳抑制廠商獎金發放情形，尤其是從去年下半年開始，廠商發放獎金開始比較保守，因此扣除物價後，實質總薪資呈現負成長。至於9月狀況，由於9月消費者物價指數年增率2.93%，累計前9月物價增幅2.36%，看起來物價因素仍在，是否持續影響實質總薪資負成長，要再觀察。

8月底全體受僱員工人數為819.2萬人，較上月底增加3千人、0.03%，其中製造業受僱人數較去年同期大減5.1萬人，服務業則增加4.7萬人，其中製造業已是連續八個月受僱人數年。陳惠欣表示，主要因素確實是景氣因素。

但陳惠欣表示，整體製造業加班工時從去7月出現年減後，到今年4月都是年減趨勢，直到今年5月因為部分產業急單效應而轉為年增0.8小時，但6月回到年減0.4小時，7月開始年增0.2小時，8月擴大到年增1小時。此外，去年8月到今年2月景氣降溫時，製造業每月加班工時約13-14小時，但今年3月起已經恢復到15、16小時，也呈現回溫狀況。

薪資 消費者物價指數

延伸閱讀

出口弱與物價高因素夾擊 前8月實質總薪資年減0.85%

刷卡簽帳金額 寫最強8月

全支付代收付業務 躍居龍頭

矽統8月每股虧0.04元

相關新聞

出口降溫+物價衝擊 前8月實質總薪資負成長0.85%

主計總處今天發布8月受僱人數及薪資，累計1-8月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均4萬5415元，較去年同期增加2.50...

萊豬、核食開放換不到加入CPTPP？王美花：操之不在我

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP ）超過兩年，CPTPP尚未組成專案小組。經濟部長王美花今天表示，目前正...

製造業加班工時連2月正成長 景氣浮現復甦曙光

主計總處今天指出，8月製造業加班工時已經連續2個月正成長，而且數值回到景氣榮景時的水準；主計總處官員表示，製造業景氣浮現...

政院針對航空城拆遷計畫 提出四大原則說明

行政院今（13）日指出，針對桃園航空城部分拆遷居民訴求，會要求相關單位納入研議，並要求桃園市政府重新檢討拆遷安置方案，行...

華為、小米研發費用大加碼 他們在投資布局什麼樣的未來？

對高科技產業來說，「研發」向來是重中之重，只有研發，才能奠定自己的技術能量，也唯有研發，才能端出驚豔新品，讓客戶埋單。過去5年來，中國大陸智慧型手機品牌華為、小米都大幅提升研發投資比重，其中，華為的研發費用占比更高達25%，研發金額比蘋果還高。華為、小米在研發什麼樣的新品？他們又想要投資什麼樣的未來？

台表科越南廠目標明年第1季試產 墨西哥新廠第2季試產

SMT/PCBA廠商台表科（6278）越南與墨西哥兩區域新廠將加入貢獻，2024年營運隨美系客戶需求自谷底回温，也有望走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。