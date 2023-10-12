台泥新能源布局報捷 全台最大100MW儲能系統正式併網

台泥（1101）企業團積極低碳轉型，今（12）日傳出雙捷報。台泥儲能建置全台最大的100MW E-dReg儲能系統（電池容量311MWh），已完工並全數併入電網；此外，台泥結合本業低碳建材與綠色能源發展的創新產品-專利防火滅火超高性能混凝土(UHPC)儲能櫃EnergyArk，也將在18日在台灣年度最大的台灣國際智慧能源週亮相。

台泥並說明，EnergyArk將在2024年1月在全球知名CES展正式面向國際儲能市場，第一個應用案場位於台泥企業團所屬高雄小港超級電池工廠，該廠配置六個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh的儲能系統，日前已經通過台電s-Reg執行能力測試，10月18日前將正式上線加入台電靜態調頻（s-Reg）輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。

台泥表示，這是台灣首例科技廠建置儲能系統，既能加入台電電力交易平台且電力又可同時支應廠內部分用電，不僅確保高精密製程的鋰三元電池廠不會受停電、跳電等外力因素影響生產，也可以節省廠內電費亦獲得電力交易收益。

台泥是全球第一家發布自主設計UHPC儲能櫃，以及國內唯一一家同時具備建置UHPC儲能櫃及金屬櫃能力的能源業者。目前台灣也僅有台泥參與了台電電力交易平台所有運轉項目，包括調頻備轉(sReg、dReg、E-dReg)、即時備轉、補充備轉。截至10月，台泥在台建置完成且已併網之儲能總電池裝置容量，已達全台近30%。台泥儲能統包硬體與服務，對電力交易平台各項目經驗最豐富、可協助客戶建置儲能並代操電力交易產生經濟效益。

根據InfoLink預估，2030年台灣電池儲能市場累積規模約達7至8GW，總容量約20GWh，累計市場規模達新台幣2,000億元。台灣許多面向國際市場的科技業者，希望透過儲能作為降低斷電風險的方式，亦減少製程損失，加以台電電費逐年上漲，建置儲能可以削峰填谷，移轉電能，減少電費無止盡上漲的風險，也讓能源運用效率大幅提升。

除了科技業外，儲能對於國內重工業、物流倉儲、低碳建築業也有極大的發展潛力。國發會公布的2050淨零排放路徑12項關鍵戰略，其中電力系統與儲能是未來二年積極推動項目之一，預計投入經費760.77億元，導入高占比再生能源，同時確保供電平衡及提升系統韌性。

台泥企業團自2018年投入海內外能源布局，經過五年規劃與建置，終於擘劃出台灣目前最完整的新能源產業鏈，近期各大案場與新產品將陸續投入市場商轉。台泥董事長張安平18日將親自出席台北國際能源週，為全球第一個使用低碳建材打造的UHPC儲能櫃EnergyArk揭幕。

台泥表示，EnergyArk具備專利認證防火防爆、獨家注水滅火確保、全方位耐候無死角以及單櫃模組彈性組合，台泥企業團第一次參與台灣國際智慧能源週以及全球CES展，也將結合旗下能源事業體台泥儲能、台泥綠能、能元科技、三元能元科技與能元超商，展示台泥從創能輸能到儲能的整合實力。台泥以EnergyArk UHPC儲能櫃為核心，發展出綠充儲一體充電站、綠電匹配服務、聚合電力交易，提供客戶城市級微電網整合方案，協助解決企業於淨零轉型中遭遇的各種痛點。

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