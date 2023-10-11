快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

沖繩戰的孩子們：從兒童的視角思考戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TrendForce：明年全球筆電市場回溫 估出貨量年增約2~5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
筆電示意圖。(路透)
筆電示意圖。(路透)

根據TrendForce調查，第二季起筆電通路庫存水位轉趨健康，北美及亞太市場陸續浮現中、低階消費型機種需求，除了補足庫存外，也搶先為第三季的返校潮做準備。同時，Chromebook出貨量也在Google收取授權金的前夕達到高峰，推升第二季整體筆電出貨量成長至4,252萬台，季增達21.6%。合計上半年全球筆電出貨量達7,750萬台，年減23.5%。

TrendForce進一步指出，2023年下半年的成長動能將建構於終端消費者的採買力道上，但由於美國與歐洲兩大主要筆電消費市場的經濟前景不明，壓抑傳統季節性採買動能，且部分需求亦於第二季提前兌現，故預估第三季筆電出貨量成長幅度將收斂至3.8%，達4,413萬台；全年筆電市場出貨量則預計可達1.63億台，年減12.2%。

觀察2024年走向，隨著市場庫存轉為健康，且預期通膨壓力漸趨穩定，2024年全球筆電出貨量有望落底反轉。然而，全球消費環境依舊承壓，需求即便緩步回升，市場尚未觀察到高度樂觀訊號，TrendForce預期2024全年成長幅度約2~5%，出貨量將略高於疫情前水準。TrendForce認為，在庫存問題排解後，整體市場將緩步恢復健康的流動，而能否期待更高幅度的出貨增長，還有待持續觀察中、美兩大消費市場走向。

下半年未見季節性市場活絡現象，需求低迷的情況下，除影響企業的收益表現，更容易拖累未來一年的預算安排。同時，AI風潮興起，相關基礎建設的建置或將排擠IT支出的順序。即便Windows 10將於2025年10月停止服務（End of support），可期2024年開始帶動商務換機潮。不過，TrendForce認為，以商務型筆電需求來看，推動商務換機潮的時間及力道或將延後與放緩，出貨大幅增長的可能性較為低落。

消費型需求方面，綜觀前幾大經濟體，中國受限經濟與就業環境低迷，整體市場的發展仍較為悲觀，而美國2023年回補需求相對強勁，預期2024年的成長幅度將有所收斂。而歐洲歷經長達兩年的需求調整後，如若總經環境改善，將有助於下半年旺季的消費復甦；東南亞則受惠龐大的新興消費群體貢獻，出貨量將持續向上，預期整體消費型機種出貨將微幅增長。

消費 筆電

延伸閱讀

DRAM、NAND價格續揚

研調：8吋晶圓代工市況估冷至明年 Q1庫存去化不順

集邦估今年智慧手機面板出貨量年增8.7% 群創排第四大

OLED 車用顯示面板市占率持續成長 預估2026年市占率挑戰一成

相關新聞

9月通膨逼近3%！二次通膨、變種通膨來了？主計長如此回應

9月消費者物價指數（CPI）衝上2.93%，最近又爆發以巴戰事，立委今天在立院關切是否會有二次通膨、變種通膨？主計長朱澤...

「碳權概念股」成投資標的！台灣碳權交易所上路 企業永續該怎麼做？

台灣碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange，簡稱TCX）8月7日在高雄軟體園區掛牌上路，由證交所和行政院國發基金共同出資成立，台灣證券交易所董事長林修銘兼任碳交所董座。

TrendForce：明年全球筆電市場回溫 估出貨量年增約2~5%

根據TrendForce調查，第二季起筆電通路庫存水位轉趨健康，北美及亞太市場陸續浮現中、低階消費型機種需求，除了補足庫...

政院：蘭嶼電纜地下化採專案評估 加速開元港整建計畫

行政院發言人林子倫今（11）日指出，在中央各部會和台東縣政府配合之下，目前小犬颱風災後復原工作進展順利。有關後續的重建工...

從保二變成保一？IMF大砍台灣今年經濟成長率至0.8% 主計長回應了

世界貨幣基金（IMF）將台灣今年經濟成長率預測大幅調降至0.8%，立委今天質疑主計總處過去從保二到現在保一，預測數據不實...

IMF 大砍台灣今年 GDP 至0.8% 主計長朱澤民：出口應會轉好

國際貨幣基金（IMF）大砍台灣今年GDP至0.8% 遠低於上次預估。對此，主計長朱澤民今（11）日表示，9月出口應該會是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。