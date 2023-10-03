外媒點名4台廠助華為設晶片廠 經濟部說話了

彭博報導指台灣崇越（5434）、漢唐（2404）等四家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部長王美花今（3）日下午在立法院表示，初步判斷未違反我國禁止關鍵技術赴陸規範；王美花表示，我業者除了遵守台灣法規外，也要符合美國實體清單相關管制，須留意供應鏈風險。

王美花今日在立法院受訪時作上述表示。她表示，業者必須遵守我國規範以及美國規範。依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，依根據彭博報導，我業者協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備材料無關。

至於是否違反美國法規，王美花表示，則還要進一步詢問廠商、了解其樣態。她強調，若企業被美國納為實體清單，不可以使用美國設備和技術，必須提醒台灣廠商遵守美方規定。

王美花表示，廠商在中國的投資、設立公司等技術使用除了必須符合台灣法規，不能違反國安規定，也須注意是否違反美國實體清單規定，經濟部會持續了解廠商與華為合作的態樣。

經濟部表示，目前華為相關公司共有141家納入美國實體清單。如果在美國境外業者在設計、開發、生產產品過程中，使用美國管制的技術、軟體丶材料或設備，且交易對象是華為相關列入實體名單的企業，都須事前向美國商務部申請出口許可證。

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