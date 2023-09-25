自用當道！全台8月房市交易年月雙增

根據內政部最新資料顯示，8月全台建物買賣移轉棟數為26,595棟，月增4%、年增6%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，8月的建物買賣移轉棟數反映的是7月至8月初的市況，過去缺工、缺料的狀況逐漸緩解，各都會區陸續出現交屋潮，推升建物買賣移轉棟數表現。

此外，因民眾對於通膨常態化的預期，購屋意願仍高，顯示在房市政策衝擊淡化的狀況下，房市回歸供需面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力，讓全台8月建物買賣移轉量較7月小增4%。

若與去年相比，則年增6％，陳金萍指出，去年8月雖國內疫情趨緩，但在美聯準會升息3碼後，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，房市交易轉淡，自8月後全台交易量平均每月僅2.45萬棟左右，不若上半年每月平均有2.8萬棟以上的交易量，顯示去年下半年房市交易降溫，基期偏低，而今年在自住買盤穩定，加上通膨預期下，長期置產族群購屋意願轉趨積極。

今年前8月全台建物買賣移轉棟數為191,117棟，較去年同期年減13.2%，仍創五年來新低。若從累計建物買賣移轉棟數來看，今年4月以前年減幅都在24%以上，但1-5月交易量年減幅降至21.3%，上半年交易量較去年同期減少18.7%，而累計1-7月交易量與去年同期相比，已縮減至15.6%，前8月交易量年減幅13.2%，持續向年減一成靠攏，顯示年減幅逐步收斂。

陳金萍說明，央行再度下修全年經濟成長率至1.46％，顯示景氣趨緩下，終端需求不振，經濟表現難有亮眼表現。而國內景氣燈號連亮八顆藍燈，雖已有止跌跡象略為浮現，但成長動能仍偏低緩疲弱。

陳金萍指出，雖全年交易量縮態勢已確立，但近幾年建照、開工量仍處高檔，未來住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，將挹注交易量表現。不過，第4季進入總統大選選戰開打，對於房市的衝擊仍需持續觀察，若整體政經局勢、政策環境與目前差距不大，後續房市仍可審慎期待，全年仍有挑戰29萬棟大關的機會。

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