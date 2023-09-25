佶優取得美國大廠環保冷卻液亞洲區總代理 搶進AI伺服器商機
電子材料供應商佶優（5452）搶進AI人工智慧商機傳捷報，通過美國AI伺服器液冷解決大廠Engineered Fluids遴選，取得該公司生物可分解無毒冷卻液亞洲區總代理，Engineered Fluids執行長Gary Testa訂本周專程來台，拜會國內伺服器液冷解決方案大廠。
隨著AI浪潮快速發展，佶優主力集中在可分解性無毒冷卻液生產大廠Engineered Fluids,並看好不含氟化物的冷卻液，將成為伺服器和散熱系統廠全新散熱解決方案，因此選定耕耘環保塑料多年，且與電子產品組裝廠均有多年合作，且通路涵蓋台灣、中國、泰國、越南、馬來西亞及南韓
佶優此次取得Engineered Fluids總代理就涵蓋台灣、中國、馬來西亞、日本及南韓。
佶優產品總監林寶隆表示，Engineered Fluids生產的冷卻液是以植物合成油為原料，因此生產的冷卻液，具有可生物降解、無毒、無腐蝕性介電等特性，在這領域已有長達40年歷史，其首席科學家就是冷卻液發明者。目前客戶涵蓋80多國，高達6500多家，產品應用於專為ASIC設計的儲能櫃、電池、電動機、礦機、液壓系統、半導體、伺服器等領域
Engineered Fluids此次選擇與佶優合作，也是看好亞洲是AI伺服器組裝及散熱系統廠生產重鎮，將藉由佶優通路擴大AI伺服器冷卻液布局。
輝達執行長黃仁輝今年5月在台北國際電展專題演講直言，AI產業的「iPhone時刻」已到來，且在演講說後親至技嘉展覽攤位，看到技嘉展示利用浸沒式冷卻液作為AI伺服器散熱解決方案，向著跟隨採訪的記者說：「這就是未來（This is the future）！」已預告浸沫式冷卻液將成為功能愈來愈強大AI伺服器散熱解決方案。
隨浸沬式雙相冷卻液因遭遇美國政府禁用PFAS（全氟/多氟烷化物），3M宣布即將停止生產，市場預期佶優此次取得Engineered Fluids，將成為未來浸沫式冷卻液最大供應商。
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