2024基本工資調漲…時薪183元、月薪27,470元！勞工和雇主將有何影響？

基本工資定義是什麼？2024年基本工資調升，對勞工、雇主有哪些影響？勞動部在9月8日拍板通過基本工資調漲，根據基本工資審議會結果，決議明年（2024年1月1日）起月薪將從26,400元調整為27,470元，估約有179萬名勞工受惠；每小時基本工資則比照月薪調幅，將從176元調升至183元，約有60萬名勞工受惠。

基本工資已經連續 8 年調漲，究竟基本工資調漲會對哪些人有影響？勞健保費率又將雙漲，勞工需付擔費用會增加多少？《518職場熊報》小編整理基本工資調漲重點報你知。

一、 基本工資定義是什麼？

基本工資是為了保障勞工的基本生活購買能力，因此每年第3季勞動部會召開基本工資審議會，根據主計處公布的全年經濟成長率(GDP)、消費者物價指數(CPI)及國民所得等資料來研議是否調升隔年度基本工資。

另外，根據《勞基法》第21條規定，雇主跟勞工協議的工資不能低於基本工資標準。「月薪基本工資」是指按月計薪的勞工，每月提供勞務在法定正常工作時數（40小時）內，雇主給薪不能低於此標準；「時薪基本工資」則是指按每小時計薪的勞工最低雇主必須給予的薪水。

二、 基本工資連8年調漲，調漲歷史一次看

今年召開第38次基本工資審議委員會議，決議明年基本工資月薪增加1,070 元，調幅4.05%；時薪基本工資調升7元，漲幅3.97%。基本工資已連續8年調漲，根據勞動部整理近8年基本工資調整金額及總調幅（如下圖），可算出近8年基本工資月薪平均調幅4.66%、時薪平均調幅6.56%。

明年基本工資再上調，讓不少領高於基本工資的勞工大嘆物價又即將上漲、生活將更難過，對照勞動部統計受僱員工每月薪資年增幅可發現，近8年工業及服務業經常性薪資平均增幅僅1.9%，基本工資漲幅高於上班族每年薪調。更有網友透露自己薪水僅27,500元，由於薪水沒變、物價又一直上漲，得知明年基本工資調漲後，忍不住自封將變成「領基本薪資的人」。

基本工資月薪調整為27,470元，每小時基本工資調升至183元，過去8年調漲歷史（圖片來源：勞動部FB粉絲專頁）

三、 基本工資怎麼算包含全勤獎金嗎？基本工資和底薪差別在哪？

根據《勞基法》第2條定義，只要勞工是因為工作付出勞務獲得的報酬，或在實務上雇主會經常性固定發給勞工的報酬都可視為工資（薪水），例如，固定底薪、伙食津貼、職務加給、全勤獎金等，這些多半都符合「工資」的定義，因此可納入基本工資的計薪項目。但基本工資指的是「正常工作時間」內的所得，所以加班費並不包含在內。

許多人常困惑的問題：「薪資單中底薪低於基本工資可以嗎？」，事實上，底薪通常指的是本薪，不包含任何獎金、津貼、職務加給、加班費的報酬，通常被計為薪資項目的一部分，因此底薪少未達基本工資並無違法，除非雇主只發給底薪，或加上其他經常性給付的薪資項目總額仍低於基本工資，雇主就算違法！

另一常見問題是「請假被扣全勤獎金，薪水低於基本工資可以嗎？」。由於前面已提到全勤獎金若有固定發給應視為工資，因此扣除全勤獎金後，勞工實領薪水低於基本工資，雇主就屬違法；但若是雇主只扣除勞工當月請病假、事假未出勤的時數，未扣全勤獎金，由於勞工在正常工作時間內沒有提供勞務，雇主扣除該工作時數導致實領薪資低於基本工資，則無違法。

四、基本工資有含勞健保、提撥勞退嗎？實領薪資低於基本工資？

基本工資是規範雇主應發給勞工的最低薪資，受惠者則為薪資領基本工資附近勞工，由於基本工資調升後，勞工、雇主、政府負擔的勞健保費用也將隨之增加，等於勞工勞健保費將要多繳，薪資單中「勞健保應扣項目」增加，因此每月實領薪水是有可能低於基本工資的。

情況1：薪資扣除「勞健保」低於基本工資

受僱勞工的勞健保費用分別由雇主、勞工、政府來負擔，依照對象不同收取不同比例，而「勞工自行負擔」的勞健保費用雇主多半會協助代扣，因此勞工每月領到的薪資，若扣除雇主代扣繳勞保、就保及健保費的「自付額」後低於基本工資，雇主並不違法！

然而，前面提到雇主也必須負擔僱用勞工的部分勞健保費用，若勞工實領薪資被扣除雇主應負擔的勞健保金額，導致實領薪水低於基本工資，雇主就違反了《勞基法》第21條規定，可被開罰2- 100萬元罰鍰。

情況2：薪資扣除「勞工退休金」低於基本工資

依《勞工退休金條例》第14條規定，雇主應另外幫勞工提撥至少薪資6 %，雇主依法提撥的勞退金不能從約定的薪水中扣除，因此基本工資也不包含此勞工退休金項目；但是若員工選擇自願提繳薪資最高6 %的退休金，則扣除後實領薪資低於基本工資則不違法！

五、2024年基本工資調漲，勞工雇主需多付勞健保費用？試算給你看

2024年勞保普通事故保險費率（含就保1%）為12%，若健保費率維持5.17%不變，僱用一名基本工資月薪的勞工，雇主和勞工明年將各別增加多少勞健保費用支出？

1.基本工資勞工「勞保」負擔費用計算金額與方式

明年基本工資月薪為27,470元，若以勞保費率12%計算，一名基本工資受僱勞工，勞保費將從由3,168元提高到3,296元。

按照勞保每月保費負擔比例為「雇主7：勞工2：政府1」，雇主需要負擔7成勞保費用，每月負擔金額為2,307元，較去年增加89元；勞工需要負擔2成勞保費用，每月負擔金額為659元，較去年增加25元。

勞保費計算Tips

勞保費雇主負擔金額計算公式=月投保薪資×12%（勞就保費率）×70%（雇主負擔比例） 勞保費勞工負擔金額計算公式 =月投保薪資×12%（勞就保費率）×20%（勞工負擔比例）

2.基本工資勞工「健保」負擔費用計算金額與方式

明年基本工資月薪為27,470元，若以現行健保費率5.17 %計算，一名基本工資受僱勞工，健保費將從由1,365元提高到1,420元。

按照健保保費負擔比例為「雇主6：勞工3：政府1」，雇主需要負擔6成健保費用，負擔金額為852元，較去年增加33元；勞工需要負擔3成健保費用，負擔金額為426元，較去年增加16元。

健保費計算TIips

健保費雇主負擔金額計算公式=月投保薪資×5.17%（健保費率）×60%（雇主負擔比例）x1.57（員工1人+健保平均眷口數0.57人） 健保費勞工負擔額計算公式=月投保薪資×5.17%（健保費率）×30%（勞工負擔比例）×（本人+眷屬人數）

◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：2024基本工資調漲！時薪調升至183元、月薪增加為27,470元，對勞工雇主有何影響？

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