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慘！外銷訂單連12黑 全年無法轉正將邁入第二年負成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部20日發布8月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，終端需求疲軟，供應鏈持續調整庫存，8月外銷訂單金額為460.4億美元。示意圖／聯合報系資料照
經濟部20日發布8月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，終端需求疲軟，供應鏈持續調整庫存，8月外銷訂單金額為460.4億美元。示意圖／聯合報系資料照

經濟部今（20）日發布8月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，終端需求疲軟，供應鏈持續調整庫存，8月外銷訂單金額為460.4億美元，年減15.7%，跌幅較7月再擴大，呈連續12個月負成長。經濟部預測，第4季仍有機會轉為正成長，但全年已確定不可能轉正，為第二年負成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，由於終端需求持續走緩，供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，使得電子產品的年減幅從7月的0.4%，8月擴大為年減17.3%，致8月外銷訂單不如預期。其中，記憶體、晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單都呈現減少，惟IC設計接單增加，抵銷部分減幅。

黃于玲指出，整體外銷訂單表現，預期第3季會比第2季好，第4季又會比第3季好，目前也看到有幾個突破點，包括：AI商機正在發酵，雖然影響大小還看不出來，但基本上是往正向走；第二則是愈來愈多產品的庫存去化已呈現相對健康水準，待整體製造業需求上來，相信就會有明顯的訂單挹注動能；第三個突破點，則是國際各品牌消費性電子新品陸續上市，雖然買氣未定，但可持續觀察；又加上去年第4季基期較低，有機會讓第4季外銷訂單轉為正成長。

不過，黃于玲也提到，美中科技戰、全球終端需求、俄烏戰爭都會持續影響，這些也都是接下來影響外銷接單動能的不確定因素。

經濟部統計處指出，8月外銷訂單460.4億美元，月減3.5%，年減15.7%，主因全球通膨及升息壓力續存，終端市場需求不振，加上供應鏈持續去化庫存所致。累計今年前八月外銷訂單金額3,623.3億美元，年減19.1%，為2010年以來同期最大減幅。

若按貨品別觀察，黃于玲表示，由於終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致資訊通信產品、電子產品分別年減14.6%及年減17.3%，光學器材則是年增2.5%，是去年2月以來首次轉正。

傳統貨品亦因全球經濟成長放緩，廠商投資意願保守，加上國際油價低於上年同月，致化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減17.5%、年減15.7%、年減14.7%及年減12.4%。

經濟部外銷訂單廠商9月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為46.5，按接單金額計算之動向指數則為52.9，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為54.5、51.2及50.1。

經濟部統計處預測，9月外銷訂單金額落在500億至520億美元之間，年減17.9%至年減14.7%之間。

經濟部 通膨 出口值

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