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萬寶華發布第4季就業展望調查 台灣淨值23%亞太區排名倒數

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

萬寶華（ManpowerGroup ）今（12）日公布全球就業展望調查，2023年第4季台灣就業展望淨值為23%，其中又以醫療保健及生命科學業50%最樂觀、能源與公用事業30%居次、其他服務業26%第三，上述三大業別的招聘計劃最強勁。

萬寶華表示，本次調查結果顯示，41個國家雇主皆預計於今年第4季增聘人力。就區域比較而言，今年第4季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，七個國家中，前三名依序為印度（37%）、新加坡（36%）、中國大陸（34%），台灣就業展望則為23%排名第六，而日本就業展望最為謹慎11%居於末位。

就企業規模分析，台灣在今年第4季的招聘意願，以250人以上的大型企業27%與少於10人以下的微型企業27%最強勁，以10~49人的小型企業17%的人力需求最疲弱。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，受全球景氣下滑、終端需求疲弱影響，台灣今年經濟偏保守發展，也影響到雇主的招募。願意釋出比較多職缺的雇主多有緊急的特定需求，如醫療保健、能源、運輸、教育業別等；大多數行業對未來半年景氣看法仍以持平居多，特別是製造業、金融業等受出口影響較多的行業皆相對保守。

醫療保健與生命科學領域就業展望淨值為50%。相較上季增加22％。葉朝蒂表示，醫護界離職率本就稍微偏高，加上新冠疫情又大量消耗醫療量能，不少年輕護理師寧願自己創業、轉行，導致有些醫院甚至因人力缺口出現關床情形。目前許多醫療院所積極透過校園徵才、合理工時或提升其他福利等措施，積極補足第一線護理人員。

能源與公用事業領域就業展望淨值為30%，相較上季增加3％。因應氣候暖化挑戰，政府也將發展淨零排放能源視為重要政策，帶動新興能源與電力商機蓬勃增長，包括非傳統電力企業也都積極搶攻電力市場，不僅電機、機械工程師搶手，資訊、行銷等不同領域的優秀人才也炙手可熱。

其他服務業就業展望淨值為+26%。相較上季增加17％。葉朝蒂分析，本業別職缺需求主要來自於教育行業，特別是政府近年要求降低代理教師比率，加上面臨教師的退休潮，這二年國中小正式教職都較過去增逾一倍，許多學校大量補充正式教職人員以因應缺口。

運輸、物流和汽車業領域就業展望淨值為+23%。相較上季增加16％。葉朝蒂指出，解封後台灣出國人數陸續增加，國內主要幾大航空業者均啟動大規模人才招募計畫，除了機場運務員及客服人員，還包括資訊、設施、航務等工程師職缺也是急需補充的人才缺口。

金融業與房地產業就業展望淨值為+21%，與上季相比下滑13%。葉朝蒂表示，該行業是今年第4季唯一負成長的類別，主因在出口衰退削弱企業的設備投資，該業別受到溢出效應影響獲利，雇主較持保守態度看待未來發展，對人才的招募偏向保守，職缺主要集中在一般金融人員、資訊及存匯理財人員。

淨值 萬寶華 景氣

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