保瑞營收／8月9.91億元、月減年增 新購入美國品牌9月接手銷售

保瑞藥業（6472）今（8）日公告8月合併營收為9.91億元，月減7.11%、年增111.3%；累計前8月合併營收為99.78億元，年增195.4%。公司表示，主要受到下游客戶拉貨排程影響，下半年營運穩定增漲。

保瑞表示，8月全球代工CDMO事業體表現穩定，營收較7月增加近5%；全球市場銷貨事業體雖受到下游客戶拉貨排程影響，使得8月營收較上月減少約14%，但整體市場需求及競爭態勢未有改變，旗下主要產品胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule仍尚未看到任何新進廠家，市占持續領先。

此外，8月中旬保瑞集團先後宣布了兩項策略交易，皆為今年第4季及保瑞集團長期成長奠定強勁動能。其中，透過安成藥業完成了旗下第一項品牌藥（NDA）產品併購案，目前已順利完成部分存貨交接，預計9月中旬開始即可陸續透過安成藥業美國通路平台進行銷售。

根據IQVIA的市場數據，本次併購交易中包含的6個品牌藥產品2022年全年美國市場銷售總額約為美金2.6億元。旗下另一子公司保瑞聯邦擬透過股份轉換方式與台灣保健營養品領導廠商晨暉生技之策略結合業經雙方董事會正式通過，目前亦依照原訂時程將於10月中旬提交晨暉生技之股東臨時會決議，未來將透過整合晨暉自有獨家專利技術之原料開發與保瑞集團深根多年之商業量產製造技術，以及橫跨台美市場之業務通路，加速擴大產品組合、拓展國際通路佈局，目標搶攻全球產值逾百億美金之保健產品市場。