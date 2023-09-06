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明年起75歲以上每年多10萬人 專家：不動產繼承創新高趨勢將延續

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

隨著國人壽命的延長，國內老年人口呈快速成長，占總人口比率亦持續攀升，於2018年超過14%成為高齡社會，預計將於2025年超過20%邁向超高齡社會，根據國發會的人口推估統計資料，從明年起75歲以上人口每年增加10萬人以上，衍生出銀髮居住、照護與世代間財產繼承等問題，不動產繼承年年創新高趨勢仍將延續。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，超高齡化的社會快速來臨，衍生出許多銀髮商機，例如銀髮照護與養生村等，也衍生出獨居、老人住老宅等問題，另外，最直接的就是近年不動產繼承的件數年年創高。統計今年前七月的建物繼承移轉棟數，較去年同期增加18%且數量創下同期新高，反映世代間的財富移轉狀況越來越為普遍。

統計顯示，今年75歲以上人口，共約有156萬人，過去20年每年增加不到6萬人，不過今年進入轉折點增加高達8萬人，推估2024到2040年，每年都將增加10萬人，顯示老化速度與數量都相當驚人。

曾敬德指出，人口快速老化最直接的就是繼承等問題會發生，由於早年長輩孩子生得多，因此繼承時為了公平分配，常見就是賣掉後再分配，但也因為小孩生得多，繼承時也會遇到許多問題，不過繼承是常見世代間的財富移轉，只是繼承人恐怕也是5、60歲的族群，年輕人等房的機率不太高。

老化

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