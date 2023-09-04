台紐經濟合作協定簽署十周年 智慧農業成交流焦點

由商研院執行的「Wow! Taiwan Project紐西蘭智慧農業買家交流論壇活動暨媒合洽談會」近日在台北南港展覽館盛大舉行，紐西蘭買家在現場分享當地市場趨勢，促進台灣業者對市場需求和雙邊合作模式的認識，同時也為雙方創建了實質的合作交流平台。

商研院表示，在台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署十週年之際，經濟部國際貿易局副局長李冠志以中英文致詞強調，過去十年來台灣和紐西蘭之間經濟關係的穩健增長，合作更加牢固，貿易量也不斷擴大。面對全球極端氣候帶來的挑戰，智慧農業(i-farming)成為此次論壇的焦點，該領域不僅能解決人力短缺的問題，透過環境監控設備、自動化栽種和智能養殖管理解決方案，作物產量和品質能夠得到有效提升，同時實現環境的永續發展。

李冠志強調，永續貿易是面對全球環境挑戰的必然選擇。在ANZTEC下，台紐雙方緊密合作，不僅促進了經濟增長，同時也注重環境和社會的共融。除了智慧農業，我們還看到台紐雙方在資通訊和物聯網等領域擁有廣闊的合作潛力。這些合作將推動綠色產業和創新技術，實現經濟效益和生態平衡。

當日活動現場超過70家業者參與，上午議程為智慧農業買家交流論壇、下午則是買家媒合洽談會。在論壇上，邀請來自紐西蘭的買家Edward Lee、Stefan Vogrincic、Lindsay Fung、Richard Lee分享了當地智慧農業市場趨勢以及對智慧農業技術的需求，藉由買家分享當地市場趨勢，讓台灣業者更了解市場需求及雙邊合作模式。下午則安排買家媒合洽談會，以促成雙邊採購商機。

商研院指出，台灣智慧農業業者在這方面取得了引人矚目的成就，包括智慧環境監測系統、光譜檢測、AIoT應用於農業、畜牧養殖業等領域的卓越創新。為了促進雙方產業的合作，商研院行銷所特別邀請了來自紐西蘭的買家，分享他們如何看待台灣智慧農業設備，以及如何透過協力農場建設，同時開創跨國合作的商機。

商研院表示，紐西蘭和台灣的智慧農業業者彰顯了其傑出的創新能力和深厚的合作潛力，這次交流論壇為他們提供了一個獨特的平台，透過實際的互動，進一步深化了智慧農業領域的合作機會。業者表示，此次活動在技術交流、業務洽談方面取得了實質性的進展，對於智慧農業合作前景感到滿懷信心，隨著交流的不斷推進，更多永續合作的可能性將會得以實現。