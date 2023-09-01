逾百家特色店家齊聚北車 經濟部手把手輔導中小企業

由經濟部委託商研院執行的「精采臺灣．城鄉厚禮」展售會今（1）日起一連三天，在台北車站一樓展演大廳登場，現場超過130家台灣城鄉特色店家展售優質產品，同時還有與台灣友好的日本九個縣的特色物產共同展出，且全區皆可使用行動支付，各家業者更推出展場折扣驚喜價，最高享五折優惠。

經濟部長王美花今出席開幕典禮致詞時表示，從疫情到現在，經濟部為扶持商圈、小店家能夠因應環境及消費需求改變，提供很多政策協助，例如協助店家導入行動支付，學習拍美照、寫文案，使用FB、LINE等社群軟體推廣產品，運用雲端工具營運管理、上網做生意等，並輔導商圈及店家產品朝低碳化設計，更補助商圈改善環境提升美感，透過遊程體驗讓遊客感受到不同的城鄉故事。

王美花更細數經濟部由輔導的商圈、城鄉創生、OTOP等計畫中精選出各具特色的店家，包括：來自新北金山的汪汪地瓜園，透過輔導將地瓜爆米花上架摩斯漢堡，更是國道休息站的熱銷品項；還有在雲林有超過70年歷史的順成油廠，以傳統麻油等高品質產品，經二代接班研發設計香料油，開創品牌新價值；而高雄岡山的志斌豆瓣醬純手工製作，尤其蒜蓉辣椒醬，十分受到日本人的喜愛；還有台東的青澤食品，選用在地優質農產，輔導後成功拓展新加坡及美國市場。

王美花指出，今年獲選台灣OTOP產品設計獎的11項產品皆是運用在地元素，以減量包裝展現城鄉特色的優質好物，例如來自台南新化所長茶葉蛋，訴求「食飯配滷卵」的台灣風味，響應環保包裝結合竹藝設計美學，賦予傳統產品新生命力。

此外，關於拓展國際商機，王美花今日也提到，經濟部上周在日本東京辦理台灣食品試吃媒合會，並在羽田機場辦理展售會，獲得日本消費者廣大的迴響，現場互動熱絡。為延續與日本通路的合作，這次為期三天在北車的展售會也特別邀請了日本九個縣的特色產品來到現場，展出來自秋田縣水蜜桃汁、福岡縣精品咖啡及九州休閒食品等國人喜愛購買的品項。

商研院指出，展售會現場同時還搭配舉辦論壇分享會，並邀請彰化二水源泉社區訓練有術的阿公阿媽們，用具有活力情感歌聲，唱出在地文化歌謠，為這場活動揭開序幕。下午則舉辦城鄉音樂會，邀請民眾在悠揚音樂聲中遊逛展區。

9月2日至3日為城鄉厚禮日，將舉辦各式互動體驗活動，以趣味方式引領消費者探索各地城鄉特色，例如新北石碇的許家麵線，將邀請民眾一同體驗製作手工麵線；台中和平的泰雅原舞工坊，向民眾講解傳統原住民的織布工藝，民眾也可親手體驗編織的樂趣；宜蘭的菌寶貝博物館特選宜蘭農產金柑，設計DIY金柑乾洗手凝露活動，適合全家大小一起同樂。