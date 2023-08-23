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精能醫學「施痛停」疼痛舒緩系統 獲衛福部認證許可

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
精能醫學（GIMER Medical）長期深耕慢性疼痛治療市場，以植入式電子裝置與創新電刺激止痛技術。董事長林錦標（左三）、總經理張季衡（左一）今天和站台來賓在發表會上合影。記者林俊良／攝影
精能醫學（GIMER Medical）長期深耕慢性疼痛治療市場，以植入式電子裝置與創新電刺激止痛技術。董事長林錦標（左三）、總經理張季衡（左一）今天和站台來賓在發表會上合影。記者林俊良／攝影

精能醫學（GIMER Medical）長期深耕慢性疼痛治療市場，以植入式電子裝置與創新電刺激止痛技術，成為國內神經調控領域領頭羊。今年推出「施痛停疼痛舒緩系統（Stim On）」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得醫療器材許可證（衛部醫器製字第007800號），今天舉行「手痛手麻凍未條 當心滑鼠手 上身+R F超高脈衝射頻 腕隧道症候群新福音」記者會。

精能醫學總經理張季衡表示，施痛停疼痛舒緩系統應用精能醫學全球專利技術「+RF」超高頻脈衝射頻舒緩疼痛，高頻穿透且為非侵入式特色，不引發肌肉收縮，能大幅提升使用舒適度，另一方面也能減少止痛藥物攝取，避免成癮性。目前已於美國、台灣取得FDA、TDFA上市許可，並與美國數家醫療器材公司洽談合作。目前國內計畫進行市場教育推廣，導入疼痛相關醫療院所，如復健科、骨科、疼痛科、神經內外科等，預計今年第四季可提供全台慢性患者使用。

精能醫學「施痛停疼痛舒緩系統（Stim On）」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，應用精能醫學全球專利技術「+RF」超高頻脈衝射頻舒緩疼痛，高頻穿透且為非侵入式特色，不引發肌肉收縮，能大幅提升使用舒適度，另一方面也能減少止痛藥物攝取，避免成癮性。記者林俊良／攝影
精能醫學「施痛停疼痛舒緩系統（Stim On）」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，應用精能醫學全球專利技術「+RF」超高頻脈衝射頻舒緩疼痛，高頻穿透且為非侵入式特色，不引發肌肉收縮，能大幅提升使用舒適度，另一方面也能減少止痛藥物攝取，避免成癮性。記者林俊良／攝影
精能醫學推出「施痛停疼痛舒緩系統」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得醫療器材許可證。記者林俊良／攝影
精能醫學推出「施痛停疼痛舒緩系統」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得醫療器材許可證。記者林俊良／攝影
精能醫學董事長林錦標。記者林俊良／攝影
精能醫學董事長林錦標。記者林俊良／攝影

美國 醫療器材 FDA

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