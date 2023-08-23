精能醫學「施痛停」疼痛舒緩系統 獲衛福部認證許可
精能醫學（GIMER Medical）長期深耕慢性疼痛治療市場，以植入式電子裝置與創新電刺激止痛技術，成為國內神經調控領域領頭羊。今年推出「施痛停疼痛舒緩系統（Stim On）」近日通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得醫療器材許可證（衛部醫器製字第007800號），今天舉行「手痛手麻凍未條 當心滑鼠手 上身+R F超高脈衝射頻 腕隧道症候群新福音」記者會。
精能醫學總經理張季衡表示，施痛停疼痛舒緩系統應用精能醫學全球專利技術「+RF」超高頻脈衝射頻舒緩疼痛，高頻穿透且為非侵入式特色，不引發肌肉收縮，能大幅提升使用舒適度，另一方面也能減少止痛藥物攝取，避免成癮性。目前已於美國、台灣取得FDA、TDFA上市許可，並與美國數家醫療器材公司洽談合作。目前國內計畫進行市場教育推廣，導入疼痛相關醫療院所，如復健科、骨科、疼痛科、神經內外科等，預計今年第四季可提供全台慢性患者使用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言