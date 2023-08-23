基本工資調幅 9月8日審議

基本工資審議委員會預計於9月8日召開，討論明年基本工資調幅，預期將「連八漲」。勞動部長許銘春日前受訪定調「往調升方向走」，調幅尚待勞資政學四方委員決定；依據近年調幅算式的潛規則，外界預期明年調幅可望落在3%左右。

蔡英文總統上任至今，基本工資月薪已調升七次，由蔡總統上任前的20,008元，提升至今年的26,400元，調幅約31.9%；時薪則調整八次，由原來的120元提升到176元，調幅46.7%。

據主計總處日前發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率2.14%，若以近幾年基本工資審議的潛規則計算，CPI調幅全額反映，經濟成長率勞資各半共享，明年調幅為2.945%，可望取整數3%。

全產總秘書長戴國榮說，若採OECD（經濟合作暨發展組織）指標，薪資低於中位數三分之二就屬低薪族，台灣月薪低於27,600元就是低薪，現在基本工資僅26,400元，即便明年調漲3%仍達不到，遑論蔡總統的3萬元「夢想價」。

勞團當然希望調愈高愈好，至少比照明年軍公教調薪4%，勞工才不會有相對剝奪感，各產業缺工狀況也能隨薪資拉高，吸引年輕人就業。