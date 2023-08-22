交易所庫存降低、生產商面臨破產危機 法人：有利銅價後續走勢

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受到中國大陸銅庫存下降的激勵，倫敦金屬交易所（LME）的銅淨多頭部位處於六個月來高點。（路透）
受到中國大陸銅庫存下降的激勵，倫敦金屬交易所（LME）的銅淨多頭部位處於六個月來高點。（路透）

受到中國大陸銅庫存下降的激勵，倫敦金屬交易所（LME）的銅淨多頭部位處於六個月來高點。根據最新的數據顯示，截至8月11日為止，上海期貨交易所和中國保稅倉庫的銅庫存合計為11.03萬噸，較去年同期下降了53%，相當於不到三天的消耗量。而LME 銅淨多頭頭寸總額增至9,488份合約，為2月10日以來的最高水平，顯示出交易商看好短線銅價走勢，因而提前逢低布局多方部位。

此外，依據美國商務部的數據顯示，美國7月新屋開工率較6月增加6.7%，而西部地區的新屋開工率增幅為28.5%、中西部地區的開工率為12.5%。但東北地區以及人口稠密的南方地區則分別下降3.4%與1.3%。值得留意的是，目前美國30年期固定抵押貸款利率已回升至6.96%。該利率與10月底、11月初的7.08%相距不遠，這也是21年以來的最高水平。未來高利率是否會壓抑美國房屋的銷售與需求則須持續追蹤。

另外根據路透社的報導，智利銅與礦業研究中心（CESCO）表示，由於開採成本不斷上升及銅礦開採產量未能達到目標，導致全球最大的銅礦生產商－智利國有銅業公司的債務持續增加並面臨破產的風險。該公司去年的產量為146萬噸，占智利總產量的28%，倘若該公司破產倒閉的話，恐將衝擊到銅礦市場的供應量。

美國商務部 期貨交易

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