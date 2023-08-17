摩根投信：企業獲利具韌性 美股基本面有撐

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率由3%升至3.2%，核心CPI年增率則由4.8%降至4.7%，符合市場預期。摩根投信指出，美國核心通膨月增率維持前月0.2%的低檔水準，持續壓低美國聯準會（Fed）9月升息機率。

摩根投信表示，美股第2季財報季近尾聲，顯示企業獲利具韌性，美股基本面有撐。目前S&P 500企業獲利衰退3.8%，但高達78.6%財報結果優於預期。在通膨續降與財報優於預期表現下，將有利延續美股動能。

I/B/E/S統計顯示，隨科技、通訊服務等成長類股獲利翻正，美股第3季、第4季獲利年增率預估分別為1.2%與9.7%，扣除能源產業更進一步增長7%與14%，較月初進一步上調。

在各產業的第3季獲利預估年增率中，以通訊服務股預估成長35.3%最高，其次是循環消費股的21.1%、工業股的14.6%。不過，能源股預估第3季獲利年減逾40%最弱，其次是原物料股的16.9%跌幅。

摩根投信指出，觀察美國1995年以來的四次升息循環，從最後一次升息至首次降息期間，受利率壓力放緩鼓舞，多數期間全球股市皆有不錯表現，其中又以高息股指數的平均期間表現最佳達13.6%。

尤其在2000年全球股市受網路泡沫拖累時，高息股仍締造約6%的期間表現。摩根投信分析，主要是因為高息股多為龍頭企業，獲利能力穩定，企業現金較充沛，提供較佳防禦性。