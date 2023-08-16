推促參2.0 財政部年底前將訂五大公建商業模式參考
財政部推動促參2.0，擇定長照、社宅、農業設施冷鏈、生質能、政府廳舍五大類公共建設，將在年底前訂出促參商業模式供主辦機關參考，希望引導政府部門透過促參方式推動公共建設。
促參法修法過後，邁入促參2.0時代，為擴大促參量能，財政部近日舉辦專家座談會，針對長照、社宅等五大類公共建設，聽取專家建議，以及過往實務案例遇到的困難，盼能協助促參案主辦單位、民間機構解決痛點。
其中，需求相當大的長照、社宅，面臨的困難主要在於財務可行性等方面。例如以長照而言，過去也曾有案例多次流標，主因投資人在財務評估上難以達到預期。
另外社宅方面，過去鮮少透過促參方式辦理，成功案例主要是新北市青年住宅BOT案，目前已出租逾1,100戶。其餘案件遭逢困難，則包含財務評估過於樂觀等，導致推動遇到阻礙。
財政部促參司表示，財政部擇定這五大類公共建設，蒐集專家建議，未來收斂意見後，將可各自訂定商業模式參考，並整合跨部會資訊。
例如以生質能為例，農業部可能有相關補助，經濟部可能有購售電相關規範，統整各部會內容後，促參主辦機關可一目了然，藉此進行可行性評估，有助促參2.0推動。
財政部指出，長照採促參方式推動，以公私協力方式擴大長照布建量能，可提供各階層所需的長照服務；社宅方面，相較於採都更方式辦理，採促參方式更可節省時間成本。
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