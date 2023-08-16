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「2023預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
工研院今（16）日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2023預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」。照片／工研院提供
工研院今（16）日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2023預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」。照片／工研院提供

臺灣邁向2050淨零轉型目標，正式進入倒數一萬天！在經濟部支持下，工研院今（16）日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2023預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，串聯產官學研25位專家及11家公協會能量，提出淨零排放趨勢下的創新應用、探索發展契機。

論壇聚焦全球跨域趨勢及淨零議題，展出超過20項減碳技術與服務，透過集結各界代表共同探討、交流，宣告「淨零轉型、未來齊行」決心，迎戰倒數一萬天。

經濟部次長曾文生表示，科技研發在我國的「2050淨零排放路徑」中扮演重要關鍵，經濟部長期支持法人投入研發相關淨零技術，並攜手產業以「先大後小、以大帶小」方式，協助國內產業建立碳管理能力。南臺灣是我國重要的工業科技重鎮，工研院舉辦淨零排放論壇暨特展，就是讓南臺灣產業可以精準掌握最重要的淨零排放相關技術及情報，搶先布局淨零減碳新商機。

此次特展有八成的淨零科技，是來自經濟部科技專案、能源專案的支持，而且都已經跟產業合作落地應用，像是「AI數位減碳解決方案」，針對高耗能產業各自製程特性，快速研發不需花費高成本更新設備的方案，已幫助鼎基資訊、榮鋼等客戶，優化工廠人、機、料資源配置，提升生產效率，同時協助國內石化與鋼鐵大廠建立碳捕獲再利用關鍵觸媒與製程技術，加速國內高碳排產業邁向低碳製程與高值產品轉型。

工研院院長劉文雄表示，現在距離臺灣2050實現淨零轉型的政策目標，正好倒數一萬天，透過活動提醒各界，接下來的這一萬天將是非常關鍵的時間，工研院為了積極掌握南臺灣產業發展趨勢進而滿足升級轉型需求，兩年前成立了南部產業創新策略辦公室，了解各界所面臨的問題，尋找解決方案。

今天活動有幾個重要的議題跟亮點，包括智慧永續製造、循環經濟、新能源及應用、永續樂活新模式四大主題論壇，並展出與產業合作的淨零排放技術及服務，包含可以為南部紡織產業建立綠色供應鏈的「低碳無毒微生物靛藍染料」，極具潛力的再生能源「智慧型地熱電廠」，還有將農業廢材變綠金的「負碳循環資材應用技術產品」等，幫助南臺灣產業共創永續新商機。

臺灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，南臺灣的製造產業是長期支撐起地方經濟的要角，面對全球淨零排放趨勢下的轉型挑戰，非常需要來自產官學研的盟友協助，機械公會已在去年成立「機械業淨零永續推動委員會」，以三年為目標，盼能讓臺灣低碳機械供應鏈逐步到位，也期待經濟部與工研院持續挹注產業相關的減碳策略與技術輔導、服務，在淨零轉型的道路上並肩作戰。

今天的論壇由工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲以「2035全球跨域趨勢與臺灣淨零焦點議題」為題進行專題演講，分享可供臺灣依循的國際經驗與案例。接著陸續登場的「智慧永續製造-南臺灣低碳智造啟程」、「循環經濟-探尋淨零循環解方」、「新能源及應用-新及再生能源技術新契機」、「永續樂活新模式-改變行為模式落實永續樂活」四場座談，分別邀請到鑫永銓（2114）、宏遠興業（1460）、南寶樹脂（4766）、台灣光罩（2338）、上緯國際（3708）、中鋼（2002）、華宏新技（8240）、日月光半導體（3711）、茂迪（6244）、台泥綠能、氫豐綠能、台塑新智能、新竹物流、配客嘉、有萬科技、竹科管理協會等產業專家共同與談，探討南臺灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機。

工研院 經濟部

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