台灣聚碳酸酯遭課臨時反傾銷稅 陸為最大市場占78%
中國大陸商務部網站今（14）日公告，明（15）日起對自台灣進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，最高稅率22.4%。根據台灣海關資料顯示，去年出口至大陸的聚碳酸酯約8.3億美元，是我國聚碳酸酯第一大市場，占比約78.5%。
大陸商務部公告，針對自台灣進口聚碳酸酯反傾銷調查，作出初步裁定，認定調查貨品存在傾銷，且大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，傾銷與實質損害間存在因果關係。
根據台灣海關統計，2022年全年出口聚碳酸酯共約10.6億美元，占總出口比重約僅0.2%；今年前七月出口值則約4.7億美元，占總出口比重也約0.2%。
不過大陸是台灣聚碳酸酯最大出口市場，以2022年來看，有約8.3億美元出口至大陸，占比逾七成；今年前七月，則有近3.5億美元出口至大陸，占比也超過七成。
聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）主要用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。
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