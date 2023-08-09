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華城財報／上半年EPS 2.87元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華城（1519）今（9）日發布第2季財報，第2季營收31.02億元，年增51.7%，稅後純益5.43億元，年增133.6%，每股稅後純益（EPS）2.08元，較去年同期0.89元成長；累計上半年營收46.43億元，年增34.9％，稅後純益7.49億元，年增232.7%，每股稅後純益達2.87元，優於去年同期的0.86元，單季、上半年皆創歷史同期新高。

華城今年有三大成長動能，包括強韌電網計畫、綠能產業及外銷事業，其中，光是外銷事業就接獲八台500kV等級變壓器訂單，整體在手訂單超過100億元，未來訂單能見度更可達三年，全年拚營收、獲利雙成長。

華城指出，受惠強韌電網計畫及美國拜登政府推57兆基礎建設計畫及能源轉型下，電力設備需求非常暢旺，包括變壓器、配電盤、開關、儲能電池芯等設備市場需求相當熱，市場從去年下半年，就已經從買方市場轉為賣方市場，現在是誰能交貨滿足顧客交期，顧客都願意埋單。

法人估，以華城今年在手訂單估算，今年下半年營收上看70億元，全年營收有望首次突破百億元，達110-120億元，較去年成長四成左右，在成長動能明確下，去年本業獲利EPS為1.8元，今年有望挑戰每股稅後純益4元，獲利有望翻倍，創歷史新高。

營收 華城

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