政院召開災後重建會議 提高死亡、失蹤賑助金至60萬元

行政院秘書長李孟諺今（8）日召集內政部、國防部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、原民會、主計總處及通傳會等各部會就卡努颱風南投縣後續災情進行盤整及因應討論，除感謝各部會於第一時點進入災區進行災害搶救及安置收容，使災損降到最低，並請各部會持續密切與南投縣府及仁愛鄉公所保持聯繫，確保相關救助、救災及後續復建工程能盡速完成。

內政部表示，此次卡努颱風造成南投縣仁愛鄉1名民眾不幸罹難，另溫泉區與合歡仙境民宿共計兩處受困情況，除58名當地居民備有儲糧安全無虞外，其餘民眾已全數撤離，空中救援執行共計派出12架次、13位救援人員，撤離44位災民，運送物資總計3,300公斤。與此同時，空勤總隊各勤務隊亦保持1架備勤機24小時待命，可隨時出勤執行各項救災任務。關於後續風災災害申請救助，內政部於昨（7）日已發函請各縣市進行提報，程序完備後將提供各項救助措施，輔導災區民眾盡速恢復日常生活。

衛福部表示，此次災區洗腎患者皆於前（6）日上午前後送就醫，病情穩定。截至今日中午，共計開設5處收容處所，收容104位民眾。此次風災有8村提出物資需求，皆已完成投放，目前暫無物資投放需求；另廬山精英村沙庫斯部落原屬孤島，已向空勤總隊申請3架次黑鷹直升機空投物資，並於昨日下午空投完畢，今日再查此部落已非孤島，暫無再次空投需求。災民慰助部分，賑災基金會依「重大天然災害災民賑助核給要點」，已函請縣市政府依相關規定提報名單，以利儘速發放死亡、失蹤、重傷賑助、緊急救助、住宅重建等賑助項目，並將原死亡及失蹤賑助發放每人40萬元提高至60萬元。

交通部表示，卡努颱風約造成省道台14線及台14甲線共計14處嚴重坍方，經全力搶通已於前日單線搶通，供民眾及救災機具通行。此次崩坍土方約計6萬立方公尺待清運，目前已剩餘約2萬立方公尺，預計今日深夜可全部運離。另有5處大規模路基缺口，目前以臨時阻絕及保護邊坡，供時段開放單線通行。其中忠勇橋、霧社及春陽段，短期保護預計於本月18日完成，長期復建最晚於明（113）年6月30日前完成。

在協助縣道搶修部分，公路總局已提供相關機具協助搶修，並與南投縣府確認，將盡速盤點及提供災區外搶修廠商名錄等各項資訊，請縣府盡速聯繫以利工程進行。中華電信近日亦出動近百位工程師進駐搶修，截至今日下午2時止，市話及行動電話已全部恢復通信，僅餘寬頻用戶78戶及MOD用戶126戶障礙逐步修復中，此次亦出動多台衛星行動通信移動車前進第一線機動因應通信需求。

經濟部表示，台電公司第一時間於仁愛服務所設置前進指揮所，動員人力機具材料進駐，就近指揮救災，共計支援每日人力159名、工程車81台。截至今日上午，南投縣共計5,017戶曾經停電，仁愛鄉177戶目前仍在停電中，其中多戶為農業噴霧用電戶。在用水部分，台水公司動員30位人力於仁愛鄉供水區域（春陽及大同二村）緊急取用山澗水取代遭風災沖毀之濁水溪原水管線，已於今下午3點將原水引進春陽淨水場處理並開始供水，現春陽村已全面供水，大同村亦逐步復水中。

另因目前災區溪流及水況仍不穩定，水利署及台水公司已先確保受災居民物資飲用水充足，並積極與地方政府聯繫，待水情較為穩定後將盡速完成簡易自來水修復。此外，廬山吊橋下游河段淤滿溢淹約1,000公尺，亦於前日進行施工便道，預定今（112）年9月7日完成施工便道及導水路，並接續辦理清疏工作。

農業部表示，經農村水保署彙整統計，仁愛鄉農路災害初估144件，相關經費勘估中；水土保持災害不含緊急搶通修，初估15件，共計1億1,100萬元，另因山區道路部分仍中斷，相關災害統計持續彙整更新中。有關農作物災損部分，該部將盡速公告卡努颱風農業天然災害現金救助地區，並配合道路搶修時間，申請辦理日期將從以道路搶通後十日內計算，以供災區農民足夠時間申辦。

原民會表示，已由副主委谷縱．喀勒芳安 Qucung Qalavangan召集成立前進仁愛鄉工作小組，並於今日派駐5位同仁進入仁愛鄉進行相關救災協助，以利第一時間掌握地方災情資訊、調查災民民生、農損補助需求及宣導各部會協助措施。同時，除衛福部及內政部所提供各項災害賑助項目、租金補助外，原民會另提供災害救助，死亡每人5萬元、重傷每人3萬元，家戶1萬元救助金。並且辦理災後以工代賑、住宅重建修繕每戶最高50萬元及低利貸款20萬元等協助。

李孟諺表示，感謝各部會於卡努颱風來襲第一時點即進駐災區，與地方政府密切配合，協助相關救援及災害搶救工作，將此次風災所造成損傷降到最低。後續災害管控及家園復建仍需各部會持續與地方政府通力合作。

李孟諺亦於會中裁示，各相關部會應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，並請衛福部及原民會儘速辦理災民慰助金發放，農業部儘速辦理崩塌地搶險，以及農業損失救助。另學校機關部分，請教育部協助受損學校先行搶修，並請各部會先行統計預估補助地方政府經費，先以移緩濟急支應，再由主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊。至盼盡早完成各項災害修復工作，讓災區民眾盡速返回日常生活。