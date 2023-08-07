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蔡英文總統指出 台灣推動淨零努力將在7年內達陣三大目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

蔡英文總統在碳交所揭牌儀式上，指出台灣推動淨零轉型的努力，從2023年至2030年將可達成三大目標，包括帶動4兆元以上的民間投資，5.9兆產值，55萬就業機會，也將是令台灣走向國際的契機；她也期許碳交所的成立，能協助企業將零碳，低碳挑戰，化為新的機會，環境資源部也會逐步完成碳定價、碳交易等機制，且碳交所未來也會透過自願減碳、增量抵換、以及國外碳權交易等機制，來三管齊下，設立三大交易版塊，運用交易平台力量，共同加速淨零轉型目標。

蔡英文指出，2050年淨轉型是全球共識也是台灣目標，歐盟的cbam在今年10月施行，加上re100，減碳已成為供應鏈必須符合的國際要求，紐約、倫敦，東京都成立碳權交易平台，相信碳交所設置能跟上淨零轉型潮流，進行國際合作，成為協助台灣達成低碳目標的助力，這個機制也能促進低碳科技研發與人才培育，帶動經濟良性循環。

她也強調，在過去產業分工中，高雄是發展鋼鐵石化造船的城市，是重要的城市，未來高雄在淨零轉型中也會扮重要角色，因為鋼鐵及造船是離岸風電推動不可或缺的角色，隨著淨零碳排的推動，將會持續的發展，高雄本地大型產業，將會發揮大帶小功能，帶全體製造產業進入碳中和時代，推動產業轉型，在碳交所協助之下，也期許高雄未來培育更多減碳人才，且國發會也公布路徑圖及策略， 科技研發及氣候法治等兩大基礎上，稚生活、產業、能源、社會等四大面向的轉型，並且提出各種戰略計畫。

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