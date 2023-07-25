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提升打詐國家隊效率 羅秉成：面對假訊息與詐騙敵人有五大要點

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
聯電創辦人曹興誠遭存股社團盜用肖像，25日以詐騙受害者身分出席數位媒體平台管理暨自律論壇，他強調，層出不窮的詐騙氾濫，加上罰則過輕，導致司法塞車，未來恐形成徒有法條、卻無執行單位困境。圖／信民協會提供。
聯電創辦人曹興誠遭存股社團盜用肖像，25日以詐騙受害者身分出席數位媒體平台管理暨自律論壇，他強調，層出不窮的詐騙氾濫，加上罰則過輕，導致司法塞車，未來恐形成徒有法條、卻無執行單位困境。圖／信民協會提供。

信民協會今（25）日邀請產官學界相關人士齊聚一堂，舉辦「數位媒體平台管理暨自律論壇」，從政府政策推動、相關法令增修、媒體平台自我約束，以及提升全民警覺等角度，共同商議何杜絕假消息、網路詐騙的氾濫。

行政院政務委員羅秉成表示，面對千變萬化的假訊息與詐騙敵人有五大要點。首先是「合而為一」的態度，政府須推動跨部門合作。其次是「上游清源、下游清淤」，找出源頭，並從法律與技術雙管齊發，技術先行，再備齊法律條文增修。第三是針對通訊流、人流、金流等「減害」，減少接觸、減少誤信、減少損害。第四為「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」。第五則是「不接、不聽、不看、不傳、不論」。藉由眾人通力合作，才能有效降低詐騙影響衝擊力。

產業界代表，衛星廣播電視同業公會秘書長陳依玫提到，境外網路平台巨擘有跨國影響力，但在台灣仍應有其法遵義務；而檢調、司法單位面對網路不實訊息，應與實體犯罪、偵防一樣受到重視。只要政府相關單位有立法，平台業者就會遵守，這不僅不涉及言論自由，更是杜絕假消息最基本的管控機制。

國立陽明交通大學傳播研究所副教授陳延昇指出，不論傳播科技怎麼演進，最後內容都是掌握在閱聽人手上，如果我們可以辨識訊息產製者與傳播管道的關聯，就能看穿銷售話術包裝的陷阱。

實踐大學財務金融學系助理教授黃啟倉，則從企業於網路平台上的惡性競爭點出，公平會應積極介入依據公平競爭法裁罰，加強監管與執法力度，追蹤並處理產業中的惡性競爭行為，包括市場壟斷、不正當廣告與虛假宣傳等，維護市場正常運作與消費者權益。

詐騙 羅秉成 公平會

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