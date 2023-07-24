大陸拚投資帶動需求 鋼鐵族群潛力足

大陸積極促進民間投資，總額高達人民幣3.2兆元，業內人士指出，對亞洲鋼市用鋼需求潛在空間大，刺激24日南韓浦項以及東京製鐵股價應聲大漲，中鋼（2002）為首的國內鋼鐵股吸引特定買家注目。

上市鋼廠主管說，從台灣的角度看，鋼市鐵定跟著國際走，大陸的民間投資與基礎建設一定會帶動鋼價表現，「但不是短期就能奏效，第4季是合理的時間落點」。

中鋼專家表示，大陸力促民間投資，國家發改委24日公布，全大陸各地已經回報的投資項目逾2,900個，總投資約人民幣3.2兆元，都可開放民間投資，範圍涵蓋交通、清潔能源等。

另一方面，昨天東北亞的鋼市出現奇幻之旅，日韓鋼廠由於第2季財報超預期，加上展望優於先前預估，帶動單日股價暴漲，東京製鐵漲停、浦項鋼鐵一度大漲逾兩成，鋼界紛紛關注透露什麼值得掌握的訊號。

中鋼總體經濟專家指出，美國大力制裁中國大陸發展，逼迫大陸重新省視內需市場的能量，由於大陸有14億人口，人均GDP 1.25萬美元以上，經濟總量18兆美元，僅次於美國穩居世界第二位。

中鋼專家說，大陸總體經濟有底氣，這樣的高能量若可以有效開發，從內需帶動經濟成長是另一個發展方向。

回歸鋼市表現，台灣目前鋼鐵市場流通價略有起色，每公噸上漲300元左右，但買氣仍顯猶疑，各家都是「有欠才補貨、不願建立庫存水位」，簡單說，流通量出不來，但量又是價格的先行指標，交易量低迷，鋼價就缺少強勁的動能。

法人分析，當前鋼鐵市場整體大環境朝正向發展，但短線還是面臨上下起伏震盪，需時間盤整沉澱浮額。根據投資市場實務顯示，已經有特定買盤逢低布局鋼鐵股，掌握「上游」、「績優」二大關鍵字。