太熱了！節能家電汰舊換新補助用罄 經濟部決加碼33億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

天氣實在太熱了，民眾踴躍將家中老舊家電汰舊換新，致經濟部今年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」的20億元經費已於6月用罄；經濟部今年決定再加碼33億元，民眾將家老舊冰箱、冷氣機汰舊換新，每台可獲3,000元補助，搭配財政部節能家電退稅措施，最高可再退稅2,000元，合計最高可獲5,000元補助。

為鼓勵民眾節能減碳，經濟部於2023年至2026推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，四年總經費是80億元。今年因民眾申請踴躍而加碼33億元，據了解，「住宅家電汰舊換新節能補助」80億元總經費不變，但因經費提前運用，將使原本四年計畫縮短為三年。

根據經濟部2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，民眾將家中10年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為一級能效產品，官員並強調，必須要把舊的換出來才有補助，每台補助3,000元，今年原本預算約為20億元，預計64萬台補助額度。

而今，因民眾申請踴躍，年度預算已提前用罄，經濟部已向行政院爭取核定今年再加碼33億元，全年共53億元。經濟部能源局預估，今年總共可補助冰箱、冷氣共169.7萬台，節電效益達10.15億度。

此外，財政部自2019年推出節能家電退稅措施，民眾購買節能家電，每台可享最高2000元的退稅，減徵期間至2025年6月14日止。換言之，民眾透過住宅家電汰換補助，搭配退稅申請，最多共可獲5,000元補助。

家電 經濟部 冰箱

延伸閱讀

經濟部稱「台灣對全球出口成長達7成」 郭台銘批民進黨掩耳盜鈴

郭台銘、經濟部臉書筆戰後續 王美花親上火線這樣說

申請要快！北市服務業汰換節能設備最高補助300萬元

郭台銘、經濟部論戰誰有理？學者這麼看

相關新聞

快去加油 中油：明起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽...

使用生成式AI圖片販售？智慧局將研擬指引防侵權爭議

人工智慧（AI）科技迎來契機，卻也衍生出智慧財產權爭議。經濟部智慧局表示，目前已著手討論生成式AI的著作和專利權疑慮，以...

老後財務／房價走高影響以房養老意願？ 翻開數據申請者反而變多

王伯伯是退休的公教人員，向來節儉持家、不太花錢的他，工作的30年來只要有閒錢就拿去買房子，去年他65歲退休，手中的存款不到1000萬元，不過他和太太多年來省吃儉用共買了兩棟房子。王伯伯聽到對面的趙媽媽向銀行「以房養老」，讓他很心動，卻不知道該如何活化手上的兩棟房子，讓他安享晚年。

台積法說恐下修年營收展望 蘇姿丰訪台再掀AI話題

晶圓代工龍頭台積電20日舉行法說會。法人推估，在蘋果新機加持下，台積電第三季營收有機會季增逾一成，但因終端需求依然偏疲，尤其中國大陸市場需求疲軟，拖垮整體智慧型手機市場買氣，台積有可能在20日法說會時再次下修全年營收展望。

困難重重 專家：國際政治氛圍需再觀察

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）將在十五日在紐西蘭召開執委會，傳出將同時討論中國大陸和台灣的加入申請，中華經濟研究...

準備已久 鄧振中：我經貿法規超越標準

ＣＰＴＰＰ成員國今開會，可能非正式討論大陸、台灣與烏克蘭的加盟申請。行政院經貿辦總談判代表鄧振中說，台灣準備已久，經貿法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦