太熱了！節能家電汰舊換新補助用罄 經濟部決加碼33億元

天氣實在太熱了，民眾踴躍將家中老舊家電汰舊換新，致經濟部今年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」的20億元經費已於6月用罄；經濟部今年決定再加碼33億元，民眾將家老舊冰箱、冷氣機汰舊換新，每台可獲3,000元補助，搭配財政部節能家電退稅措施，最高可再退稅2,000元，合計最高可獲5,000元補助。

為鼓勵民眾節能減碳，經濟部於2023年至2026推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，四年總經費是80億元。今年因民眾申請踴躍而加碼33億元，據了解，「住宅家電汰舊換新節能補助」80億元總經費不變，但因經費提前運用，將使原本四年計畫縮短為三年。

根據經濟部2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，民眾將家中10年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為一級能效產品，官員並強調，必須要把舊的換出來才有補助，每台補助3,000元，今年原本預算約為20億元，預計64萬台補助額度。

而今，因民眾申請踴躍，年度預算已提前用罄，經濟部已向行政院爭取核定今年再加碼33億元，全年共53億元。經濟部能源局預估，今年總共可補助冰箱、冷氣共169.7萬台，節電效益達10.15億度。

此外，財政部自2019年推出節能家電退稅措施，民眾購買節能家電，每台可享最高2000元的退稅，減徵期間至2025年6月14日止。換言之，民眾透過住宅家電汰換補助，搭配退稅申請，最多共可獲5,000元補助。