【撰文・Kevin_malamute】

iPhone 15 將迎來許多重大設計變化。現在，一位業界領袖證實了蘋果公司將繼續提高價格，也就是下一代 iPhone 的平均售價將會增加，據多位分析師和內部人士稱，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 型號的價格可能上漲高達 200 美元。

蘋果是否已經為 iPhone 15 系列做足了推動這一銷量的努力還有待觀察。儘管廣泛的洩漏消息指向 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將更新其設計，而 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 型號將增加更快的處理器、改進的攝像頭以及一個「動作按鈕」，以及全系列轉換至 USB-C，但整體改進程度有限。

此外，早期的 iPhone 16 洩漏消息顯示出更具雄心的智能手機，甚至有一位有影響力的消息人士積極反對升級至 iPhone 15。再加上價格上漲，蘋果廣受忠誠的用戶將在今年面臨一次考驗。

蘋果目前尚未確定是否要提高 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的成本。如果屬實，價格將如下：

iPhone 15–799 美元 iPhone 15 Plus — 899 美元 iPhone 15 Pro — 1,099 美元 iPhone 15 Pro Max — 1,199 美元

增加 Pro 和非 Pro 版本之間的差距將更有意義，因為標準型號越來越多地基於前一年的 Pro 版本。例如，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將採用與 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 相同的設計和晶片組。相比之下，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 將獲得更新的設計、下一代晶片組和升級的攝像頭。

根據 Supercharged 所見的一份投資者報告，普表示，由於 iPhone 15 Pro Max 的價格上漲，iPhone 15 型號的平均售價將會上漲。這與其他報告不同，其他報告稱兩款 iPhone 15 Pro 型號都有望上漲，蘋果的重點似乎是擴大 Pro 和標準版 iPhone 之間的差距。

目前專家預計 iPhone 15 系列將具備改進的 RAM 性能，標準型號將引入更快的 LPDDR5，並配備新的4800萬像素主攝像頭，採用三層堆疊傳感器。這種傳感器已經出現在 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上，與蘋果在近幾代中為入門級 iPhone 實施的技術倒灌策略一致。

按照這一思路，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上使用的 4 奈米 A16 Bionic 晶片將用於 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，而下一代 3 奈米 A17 晶片將保留給 iPhone 15 Pro 和 Pro Max。他還重申，只有 iPhone 15 Pro Max 將配備望遠鏡式鏡頭。

從開發的角度來看，蘋果將 Pro 特性傳承給標準型號每年都是有道理的。儘管如此，很難忽視這使得入門級 iPhone 感覺像是事後加入的，而 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 尤其受到了批評，認為它們缺乏創意。根據目前已知消息，相關批評者依舊對 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也提出了同樣的批評。

作者：Kevin_malamute

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：iPhone 15價格大漲！ 蘋果手機迎來史上最昂貴時刻！