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周五再戰 四接環評續辦引眾怒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
環保署宣布續辦四接環評，基隆護海公投領銜提案人王醒之質疑環署要強渡關山。本報資料照片
環保署宣布續辦四接環評，基隆護海公投領銜提案人王醒之質疑環署要強渡關山。本報資料照片

支持基隆第四天然氣接收站（四接）的團體日前召開記者會指協和發電廠改天然氣發電可改善空汙、舒緩供電缺口，環保署隨即公布四接環評將在本周五召開，並以「延續會議」為由，不再開放民眾旁聽發言。由於公布的時間敏感，引發眾怒，認為環保署為政治考量，欲強渡關山，避免明年大選強碰能源議題。

環保署今年五月廿五日召開四接環評，遭反對團體抗議台電三點零東移方案，應重做環評而流會，並延至六月二日續辦環評。未料五月卅一日，基隆市政府宣布，廢止台電在外木山海域水產動植物保護區開發的同意函，並主張環評暫停審查，環保署當天即宣布六月二日續辦環評取消。

環保署直到上周五、六月卅日才公布，將在七月七日續辦四接環評，但環保署宣布的時間點過於敏感，再度惹議。

上周四、六月廿九日，支持四接的專家學者及環團召開記者會，認為台電三點零東移方案已釋出最大善意，盡可能降低對生態的衝擊。環保署前副署長詹順貴在記者會上說，四接環評程序並無違法，範疇界定的關鍵在於該地點是否有代表性，以四接選址來講，不管哪個方案都在同一個海洋生態系，一開始的選址就具代表性，因此不需要重送環評。

在支持四接團體表態力挺後，環保署隔日隨即宣布續辦環評的日期，更不再開放民眾旁聽發言，遭質疑時間點太湊巧且敏感。

環保署綜計處長劉宗勇表示，不清楚反四接或挺四接團體何時召開記者會，並非支持團體開口後才公布時程；他強調三點零東移方案在「協和發電廠更新改建計畫」的範圍內，東移方案須進行的相關環境調查作業，屬實質審查範圍，無須重新辦理範疇界定會議，也無違反環評法。

劉宗勇說，環評會議落實公開透明，民眾可經由直播了解會議內容；由於本次環評會議是延續會議，雖開放民眾利用直播旁聽，但因上次會議登記發言的民眾已超過廿人，本次會議將不開放新登記發言，會將時間留給上次登記的廿三名民眾；因會議場地小，會安排登記民眾依序進會議室發言。

環評 四接 環保署

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