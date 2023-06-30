愛山林祝文宇：建築業有嚴重的問題 房價漲是羊毛出在羊身上

愛山林（2540）今（30）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利1.5元，股票股利3.5元，董事長祝文宇會後表示，建築業現在有一個很嚴重的問題，就是政府為了壓抑房價，把自有資金、利息提高很多，導致建築業成本增加，所以房價就會漲，這根本就是「羊毛出在羊身上」。

愛山林今年代銷接案量達2,006億元，未來7年內自建案總銷達1,310億元，祝文宇指出，愛山林早在多年前就有購地，未來也會陸續瞄準北台灣的重劃區等地購置，未來自建案的比例會衝的愈來愈高，代銷會愈來愈少。

談到房價，祝文宇強調，未來的房價漲幅還是跟市場供需有關，量一定會慢慢縮小，價格就看供需，供不應求的區域一定會繼續往上走，反之，供過於求的地區價格就會僵持，甚至就會有下降的壓力，至於哪些地方是供不應求的區域，可以觀察人口、環境、交通，目前來看北台灣，包括新北市、新竹等，因人口多，優勢還是相當大。

另一方面，祝文宇表示，除了土地成本高居不下外，政府為了抑制房價，對營建業做了很多調控，也都讓營建成本不斷疊加上去，這是羊毛出在羊身上，加上需求大於供給的地區，未來房價一定續漲，因此現在有能力買房子，還是最好的資產保值方式。

《平均地權條例》將在明（1）日上路，祝文宇認為，對市場影響不大，現在市場都是剛性購屋族，預售屋現階段不能賣，成屋後又要面臨房地合一稅，其實只是讓置產族持有時間變長，把市場上的「當沖客」趕走，但房市本來就是看長線，長線仍然看好。

祝文宇指出，現在是大通膨時代，消費者的感受遠比通膨數字高很多，像電價、油價、物價全都在漲，薪水卻未調整太多，對有能力的人來說，其實還是會想要買房子來保值。