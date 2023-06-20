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核電廠乾貯遭批「政治卡關」 台電：2013年送審是馬政府卡新北？

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
新北市府針對核能電廠乾貯設施議題，指中央「政治卡關」，不應該做賊喊抓賊。台電今（20）日再對此說明。記者石秀華／攝影
新北市府針對核能電廠乾貯設施議題，指中央「政治卡關」，不應該做賊喊抓賊。台電今（20）日再對此說明。記者石秀華／攝影

新北市府針對核能電廠乾貯設施議題，指中央「政治卡關」，不應該做賊喊抓賊。台電今（20）日再說明，無奈表示2013年台電申報核一乾貯設施完工檢查，當時中央執政是國民黨，「難道是馬前總統在卡朱立倫前市長、侯友宜前副市長嗎？」

新北市府上午反擊，核電廠乾貯議題矛盾的根本是行政院，因為台電不送件就是不送件，「試問沒人送件，怎麼收件？」又怎麼有卷可審？請中央不要再當「政治卡關」黑手、做賊的人喊捉賊。

台電則反駁，十年來歷經13次送審都不核定，現在法院判決台電勝訴，證明是新北市卡關行為錯誤無理。台電更說，並無所謂不送件，因為台電送件13次，不核定的是新北市，現在法院判決要求逕予核定，但新北卻再次要求台電重送計畫，「若要處理核廢料，重點是放置而不是放話。」

台電指出，新北市長侯友宜現在身兼參選人，這兩個身份對十年前後「過去卡核廢，現在要延役」的矛盾，一定體會很深，「但台電只有一個台電」，必須堅持依法行政，也請新北市依照司法判決，直接針對2013年就申請的水保計畫變更設計，做成准予核定的行政處分。

台電最後指出，政治語言不是台電的專長，但新北不應該無視法院判決，反而批評台電不重視核廢料貯存安全。判決書明確認定，台電的水土保持計畫已具一定成效，且針對當地地下水位的觀測已足涵蓋長期水位變化等等，都顯示台電的施工高度重視核廢料貯存安全。

台電 核電廠 核廢料

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