快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

印第安納瓊斯命運輪盤上映 經典表款同場問世

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
印第安納瓊斯表款將於6月15日凌晨12點整於MOMO 購物網搶先開賣，表迷可把握多重好禮機會。圖/漢米爾頓提供
印第安納瓊斯表款將於6月15日凌晨12點整於MOMO 購物網搶先開賣，表迷可把握多重好禮機會。圖/漢米爾頓提供

電影與手表的異界結合向來相得益彰，盧卡斯影業「印第安納瓊斯：命運輪盤」將於6月29日全台戲院正式上映，傳奇英雄考古學家印第安納瓊斯攜手經典系列電影最終章「印第安納瓊斯：命運輪盤」回歸大銀幕 。這回，印第安納·瓊斯將佩戴漢米爾頓 1940 年代的經典腕錶BOULTON。

漢米爾頓腕表與好萊塢電影連結已延續90餘年。以全新的角度演繹電影故事，為電影情節和主角使用的機械增添真實感，這次漢米爾頓與經典電影大冒險家再度聯手。與電影道具組 BEN WILKINSON 緊密合作 ，確保腕錶與喬安娜約翰斯頓設計的服飾一起出現時毫不遜色。

在「印第安納瓊斯：命運輪盤」中，漢米爾頓 BOULTON 腕表為瓊斯教授保駕護航，幫助他在新的歷險中把握時機逃脫。腕表搭配長鞭和牛仔帽，完美捕捉了印第安納瓊斯這一角色的精髓，充滿好奇、追求高尚 ，在千鈞一髮時總能化險爲夷的冒險刺激。

漢米爾頓BOULTON腕表於1940年代首次上市，經過多次複刻，在保留獨特枕型表殼的同時進行了現代化演繹，將裝飾藝術美學融入現代世界。

為讓影迷提前感受印第安納瓊斯電影魅力，迪士尼聯手漢米爾頓特別在6月13日至7月1日於台中新光三越水舞廣場，6月21日至7月5日台北信義新天地 A8香堤廣場旁打造電影場景裝置，讓觀眾搶先體驗印第安納瓊斯的精采冒險。

於陳列區打卡或上傳合照至INSTAGRAM/FACEBOOK，至上述兩家專櫃試戴錶款，即贈品牌小禮。於印第安納瓊斯電影上映期間，憑該電影票根至上述兩家專櫃購買美國經典系列任一BOULTON表款，即贈品牌托特包。

電影印第安納瓊斯經典表款。圖/漢米爾頓提供
電影印第安納瓊斯經典表款。圖/漢米爾頓提供

電影 漢米爾頓

延伸閱讀

自由潛水世界冠軍來掛保證！艾美表經典奔濤腕表復刻回歸

韓國「富川國際奇幻影展」6月底登場 台灣電影受矚目

MLB／洛磯關鍵2轟達914呎 瓊斯再見全壘打472呎破紀錄

迪士尼「免費快速通關票」回歸！40週年夏季限時14項熱門設施不用花錢排隊

相關新聞

連「死多頭」高盛都逆轉看空 油價更被踢向深淵

面對本周美國即將發布關鍵通膨數據、美國聯準會（Fed）將開會決定利率走向，加上油價「死多頭」高盛周日（11日）下修國際油價預測，補上臨門一腳，強化了對全球石油供應增加和需求不振的擔憂，國際油價周一（12日）下跌約3美元。 這是高盛過去半年中第三次下修油價預測。作為油價「死多頭」，高盛之前一直堅持今年底油價上看每桶100美元。

「台灣離岸風電產業，處在最脆弱時刻」 開發商為何紛紛撤出台灣？

過去5年，台灣的離岸風電從兩支示範風機，到如今已有3座風場、90支風機。

新光金變天／委託書徵求非吳東進落敗主因 持股實力原則才是關鍵

新光金改選在上周五落幕，但餘波不斷，特別是此次落敗的前新光金董事長吳東進一派，數度高分貝疾呼不應用委託書徵求來讓經營權「變天」，引來外界矚目。事實上，委託書徵求原本就是金管會已訂定法規「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所容許的作法，比起委託書徵求，不論是新光金或是台灣任何一家金融業者，還有另一項更重要的實力原則，來決定其經營權的正當性。...

泰山霹靂火／泰山幾乎像空殼…龍邦贏了面子想保住裡子有3大難關

泰山經營權之爭最終由市場派龍邦大勝，但入主73年老牌食品廠後，龍邦的挑戰才剛開始。市場人士分析，龍邦雖勝出，卻處於騎虎難下的態勢，更有幾道難題擋在眼前迫切需要解決。 挾著過半股權的優勢，龍邦在日前泰山股東臨時會上拿下4董1獨董，並與泰山前副董事長詹晋嘉合作，另一席獨董也在掌握中，泰山9席董事中，有6席牢牢掌握在手中，前董事長詹景超雖然透過假處分禁止董事行使職權、提告董事選舉無效等法律訴訟途徑，但一般認為只是不甘心地拖時間，對大局並無影響，龍邦入主幾乎已成定局。

電子支付 未來生活DNA

過去電子支付被認為是年輕人的付費習慣，現金交易才較為實際，但疫情讓消費者的行為有了很大的改變，除了電商、外送平台的興起，超商、超市也進軍電子支付，加速了數位金流的轉型。

【總編開箱】曾文生拍片喊台灣不缺電，哈佛校長真沒說錯

最近台電代理董事長曾文生拍了一支短影音，澄清台灣在過去幾年頻繁的大停電，不是因為缺電，只是電送不出去，原因是因為電網故障。這支影片雖然只有短短90秒，卻在網路引發熱議。以前民進黨在野時，常質疑台電「藏」電，恐嚇民眾電不夠用，核四非蓋不可，其實台灣根本不缺電。難不成曾文生發現了當年被台電藏起來的電，既然如此，台電怎麼還要用每度10元的流血價向民間買電？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦