印第安納瓊斯命運輪盤上映 經典表款同場問世

電影與手表的異界結合向來相得益彰，盧卡斯影業「印第安納瓊斯：命運輪盤」將於6月29日全台戲院正式上映，傳奇英雄考古學家印第安納瓊斯攜手經典系列電影最終章「印第安納瓊斯：命運輪盤」回歸大銀幕 。這回，印第安納·瓊斯將佩戴漢米爾頓 1940 年代的經典腕錶BOULTON。

漢米爾頓腕表與好萊塢電影連結已延續90餘年。以全新的角度演繹電影故事，為電影情節和主角使用的機械增添真實感，這次漢米爾頓與經典電影大冒險家再度聯手。與電影道具組 BEN WILKINSON 緊密合作 ，確保腕錶與喬安娜約翰斯頓設計的服飾一起出現時毫不遜色。

在「印第安納瓊斯：命運輪盤」中，漢米爾頓 BOULTON 腕表為瓊斯教授保駕護航，幫助他在新的歷險中把握時機逃脫。腕表搭配長鞭和牛仔帽，完美捕捉了印第安納瓊斯這一角色的精髓，充滿好奇、追求高尚 ，在千鈞一髮時總能化險爲夷的冒險刺激。

漢米爾頓BOULTON腕表於1940年代首次上市，經過多次複刻，在保留獨特枕型表殼的同時進行了現代化演繹，將裝飾藝術美學融入現代世界。

為讓影迷提前感受印第安納瓊斯電影魅力，迪士尼聯手漢米爾頓特別在6月13日至7月1日於台中新光三越水舞廣場，6月21日至7月5日台北信義新天地 A8香堤廣場旁打造電影場景裝置，讓觀眾搶先體驗印第安納瓊斯的精采冒險。