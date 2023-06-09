勞動部攜手大立光推動產訓合作 就職還有7.5萬獎勵金

協助青年投入國家重點產業，勞動部勞動力發展署中彰投分署首波攜手大立光電（3008）、星歐光學等2家企業，合作開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，為待業民眾提供專業技術養成及職業轉銜的機會。

參訓期間廠商還加碼提供每月最高3萬5,000元的訓練津貼及就職獎勵金7萬5,000元。無論技術養成、薪資待遇及後續發展均為一時之選，此次受理報名至6月26日止，歡迎有志青年把握機會報名。

勞動部為協助失業青年提升就業技能、強化就業競爭力，積極引領青年投入國家重點產業，鼓勵青年持續精進學習，為技能加值。

大立光表示，選擇與中分署合作辦理產訓合作專班，是因為中分署擁有齊全的訓練設備和優秀的師資。從2019年開始，該公司持續與中分署合作，透過產學訓、產訓及預聘制度，提供訓練津貼等獎勵，來吸引優秀的人才加入。

擔任憲兵6年的威廷，退伍後曾在北部的健身房擔任健身教練，後來受到疫情衝擊，健身房生意大受影響，工作不穩定讓他興起想轉換跑道的念頭。

去年報名中分署產訓合作專班，在中分署設計製造股多位訓練師的耐心引領之下，他從基礎開始認真學起，到能熟練的操作車床、銑床、磨床等工具機及數控工具機程式撰寫，補強專業技能後，再安排到大立光進行實務訓練。

透過職業訓練及企業合作，讓威廷從一個對機械加工完全陌生的門外漢，變身為機械加工技術人才，成功考取塑膠模具製作乙級證照，結訓後獲大立光正式僱用並穩定就業。

中彰投分署指出，許多求職者常因擔心個人專業技術或經歷不足，而不敢嘗試投入技術性職務或國家重點產業。但產訓專班可依據企業用人需求，客製化訓練課程，第一階段在分署接受為期六個月職業訓練，通過扎實的訓練，非本科學員也能學習到專業技能。

第二階段則是安排到合作企業實作訓練，結訓學員更具適應現代工業結構改變、技術更新頻率極高的工作與就業能力，出路寬廣。

該專班訓練期間除由政府全額補助訓練費用，合作企業更依訓期加碼提供每月3萬5,000元津貼。學員正式就職後，還可額外獲得7萬5,000元獎勵，鼓勵待業民眾把握這個難得機會。

「光學產業機械加工班（產訓合作訓練）」現已開放線上報名，只要年滿15歲且具備高中職以上學歷的待業民眾，均可報名參加。