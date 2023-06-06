環保署公布碳交易規劃 採「2+1」三軌並進

環保署今（6）日說明我國碳交易規劃，未來採「2+1」三軌並進，碳權交易所將負責國內碳權交易、國外碳權代購兩大業務；環保署則負責國內小額減碳效益媒合，例如民眾汰換電動汽機車取得碳權，由環保署媒合買賣雙方。

環保署表示，碳交易相關子法包括「自願減量專案管理辦法」、「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法」分別將在6月、11月預告，年底前會陸續到位。

蔡總統昨（5）日接見環團，特別提到碳交所將於下半年成立，未來透過碳權交易、增量抵換、自願減量三管齊下，落實淨零排放。環保署今日對外說明我國碳交易規劃。

環保署指出，碳交所將負責兩大業務，首先是代購國外碳權，這部分不限交易對象，只要企業有碳中和需求，自願購買碳權抵銷碳排，即可透過碳交所購買國外碳權。氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀表示，未來國外碳權進到台灣市場，會再有一道把關機制，確保企業在碳交所買到品質可靠的碳權。

碳交所第二項業務是國內碳權的交易，碳權來源是國內自願減量、抵換專案，為避免「囤碳」哄抬碳價，將限制交易對象，僅依法有抵換需求者（例如環評開發單位或碳費課徵對象），才能在碳交所購買國內碳權，確保價格合理。

此外國內碳權的賣方則規定須為公司、工廠、行政單位等事業，換言之，一般自然人無法透過種樹等方式取得碳權、進入市場交易。

據悉，由於環保署碳交易子法今年底才會陸續到位，實際上國內碳權的交易最快可能要到明年、後年才會真正落實。

除碳交所負責的「正規」碳交易外，環保署目前推動小額減碳效益，也確定留在環保署媒合平台繼續運作，不併入碳交所業務。

環保署目前針對汰換舊車、換購電動機車每輛給予2.3噸碳權，換購電動小客車每輛給予19.3噸碳權，目前已媒合買方竹科管理局、新竹縣環保局收購，用來環評增量抵換，接下來中科、南科等也都會加入。

蔡玲儀表示，氣候法各項子法正如火如荼研議中，其中包括盤查登錄管理辦法、自願減量專案管理辦法、增量抵換管理辦法三子法，預計6月預告、7月底完成制定；碳權移轉、交易、拍賣管理辦法則預計11月底前預告，12月底前完成。