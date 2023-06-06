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研調機構：估Apple Vision Pro明年出貨量僅約20萬台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

據TrendForce表示，針對蘋果WWDC發表的Apple Vision Pro，其精巧設計與高性能也代表著生產難度的提高、產能會有所限制，也因此2024上半年僅選擇優先在美國發售。同時，考量產品售價，以及暫時還缺少必要性的應用功能等因素，TrendForce預估2024年Apple Vision Pro出貨量僅約20萬台，需要等待後續消費款Apple Vision的推出以及Apple能否提供吸引消費者日常應用的功能服務，才能以此拉升整體AR市場的快速發展。

TrendForce進一步表示，Apple Vision Pro硬體規格和功能設計方面，無疑會是目前最頂尖的AR/VR產品，然售價高達3,499美元，再加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素。Apple Vision Pro目前缺乏足夠的應用，我們認為初期會是偏向開發者、企業用戶採購的產品，讓開發者、企業能透過Vision Pro的各種創新的功能，進而開發出不同類型的應用，並不適合一般消費用戶，因此產品售價才會偏高。

而Apple後續則能針對Vision Pro各種功能的應用情況，進行產品規格上的調整，以此推出與Pro版有所區隔的新品Apple Vision，除了符合一般消費者的預算，電池的續航力也能進一步優化。因此，WWDC 2023是以空間運算的概念情境與願景為主，預估在2024 WWDC中才會有更多的實際AR應用程式展示，並且鎖定在日常生活應用為主，包括連接其他Apple產品獲取資訊、下達指令等。

Apple 消費

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