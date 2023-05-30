元富證券拚綠色轉型 首家券商興建太陽能案場

新光金控旗下元富證券在台中大裕分公司的太陽光電發電設備興建完成，於掛表併聯試運轉後，目前已正式售電給台電公司。該設備設置容量高達82.325瓩(kWp)，為國內首家證券商以自有建築設置的單一再生能源案場。不僅能創造收入、補足4月起電價調漲後增加的營運成本，也是元富實現綠色轉型重要的一步。

隨著ESG浪潮興起，淨零碳排成為國際趨勢，再生能源的發展可謂勢不可擋，而太陽能作為汙染低、安全性高的能源之一，更是經濟部能源政策側重發展的項目之一。為配合新光金控的「ESG淨零減碳」計畫，元富證券不只長期推動綠色採購與職場環保，自去年10月起，更在大裕分公司啟動太陽光電發電系統的設置工程，於大樓屋頂安裝185片太陽能板，4月26日啟動至今，整體運作順暢無虞。

元富證券表示，台中的等效日照時數約為3.5小時，擁有良好日照條件，極利於太陽能發電。若用這次安裝的設備預估發電量，每年約可產出10萬8千度電，年減碳量可達55公噸。此外，與台電簽訂的售電合約若持續20 年，換算20年間所累積的減碳量，相當於可省下2.82座大安森林公園的吸碳量，計畫成果可觀。

近年全球氣候劇烈變遷、自然資源逐漸枯竭，各國紛紛提出減少碳排的宣示與行動，台灣政府亦祭出2050淨零排放路徑的行動計畫，期望引導產業綠色轉型。為了發揮企業社會責任，多年來元富證券也不斷以實際行動減緩氣候變遷的衝擊，例如逐年更新老舊冷氣為第一級節能環保標章之空調主機、營業場所重新裝潢時採用環保綠建材、電腦主機及螢幕等設備採購時，選用符合環保標章之產品等。放眼未來，元富證券也將持續運用現有資源挹注公司營收，同時朝向綠色轉型邁進，盼與台灣社會共創永續經營之榮景。