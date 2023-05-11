勞退自提不只為退休？原來可以這樣節稅

截至今年2月，已有逾99.8萬人，選擇自提勞保月投保薪資的1～6％至勞退金個人專戶中，占了740萬全體提繳人數的13.49％。但除了退休準備，你知道勞退自提也能節稅嗎？

許多民眾對於勞退自提存有迷思，擔心若是碰上勞保破產、改革等狀況，勞工退休金專戶裡的錢會化為烏有，但是，「勞保」與「勞退」實際上是不同的概念，並不會因為勞保的變動，而影響到勞退金個人專戶裡的錢。

目前逾一成勞工選擇「勞退自提」，除了政府近年的大力宣導外，民眾對於退休的憂患意識提高也是主因之一。但是，許多民眾不清楚的是，勞退自提的好處不只在於為未來做準備，在每年申報綜所稅時，還有減免稅負的效果。

員工沒勞保，僱主仍需提撥勞退

僱用員工未滿5人的公司行號，並不是勞保的強制投保單位，但是僱主仍可以自願投保的方式為員工參加勞保，且只要辦理登記並僱用1名以上員工的單位，就是就業保險及勞工職業災害保險的強制投保單位。

常有在未滿5人的公司上班的民眾，以為僱主不用強制投保勞保，因此也不用提繳勞退金；但是，只要適用勞基法的勞工，都是勞退新制的強制提繳對象，因此僱主仍必須為員工提撥退休金自勞退專戶中，員工也有權利對照月提繳工資分級表，自提最高6％的金額至勞退專戶中，這也代表有無投保勞保，與有無提撥勞退金是兩回事。

除了強迫儲蓄，自提還能節稅

對於勞退自提，許多人選擇不提撥的原因是擔心可支配所得因此降低，因此認為要薪水夠高才有必要自行提撥，不過，勞退自提除了為一種「強迫儲蓄」、提早為退休生活做準備的方式外，實際上還擁有多重的稅負優惠。

首先是選擇自提的薪資，可以享有「遞延稅負」，因為無論勞工選擇自提金額多少，只要有提撥的部份，都可以全數從當年度個人綜合所得總額中全數扣除，不計入個人綜所稅計算，等到請領勞工退休金後，才需併入所得申報。

以此狀況試算，假設月薪6萬元的阿明，全年薪資所得為72萬，而月提繳工資在6萬3800元的級距中，選擇每月自提6％，一年總共提繳4萬5936元（3828元x12個月），因此公司每年在報稅前，應為阿明開立的扣繳憑單給付總額為67萬4064元。

以此計算，若阿明適用12％個人綜所稅率，每年可以省下5512元（4萬5936元x12％）的稅金。從公式中可看出，所得愈高者，以勞退自提的節稅效果也更明顯。

而高所得者比較有意願自提，也是因為節稅效果更明顯。例如，所得稅率5％者，提撥100元，因這100元當年度無須課稅，可省5元；但所得稅率為40％的高資產族群，每提撥100元就能節稅40元。

不過，要特別留意的是勞退自提的免稅上限為10.8萬元。

勞退自提可創造退休後減稅空間

勞退自提的省稅效果，除了可利用「遞延稅負」來減低當年度的稅額，退休後還將有第二層節稅效果。

也就是，勞退自提的金額在當年度可免扣稅之外，到了請領退休金之時，這筆退職所得雖然要列入個人所得課稅，但退休後適用的所得級距，通常比在職時的所得級距來得低，可創造減稅空間。

舉例而言，若一個人在職時的所得稅率為12％，等於自提部分的薪資可在當年度免扣12％，等到退休時，這部分的薪資才需課稅。

然而，退休後所得通常不若在職時多，因此適用的所得級距較小，如果是適用最小級距5％，那等於少繳7％。

更何況，退休後的退職所得必須扣除定額免稅金額、扣除額、免稅額之後，才需繳稅。因此，只有少數退休金極高的勞工才會面臨課稅問題。

以今年退職所得定額免稅金額的規定為例，分期領取退職所得者，以全年領取總額扣掉81.4萬元之後的餘額做為所得額。

依上述規定換算，月領退休金的民眾，必須月領超過6萬7800元才有可能被課稅。

就算跨過退職所得免稅額門檻，退休後的所得額仍需扣除免稅額、扣除額，才是作為課稅稅基的個人綜合所得淨額，因此退休後所得不見得會被扣稅。

（本文出自2023.5.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）