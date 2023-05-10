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家登4月營收3億元 客戶消化庫存

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

家登精密（3680）於今(10)日公佈2023年4月營收報告，集團合併營收為新台幣 3億元，較去年同期下跌18%。家登繼3月營收創歷史新高，第一季完美收官後，客戶放緩拉貨進程以消化庫存，家登藉此空檔全力備貨，以補足國內及大中華地區目前在手訂單的晶圓載具需求。此外，家碩科技的設備機台如期交機，等待後續客戶驗收完成陸續認列營收。

家登提到，第2季是家登營運關鍵時期，為迎接下半年旺季，地緣政治衍生的客戶需求，以及半導體去化庫存後產業復甦帶來的旺盛需求，家登加速擴產擴線，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案已成為集團營收主力成長動能之一，為今年最大的營收成長來源，營生規模已和台灣及美國兩大市場並駕齊驅。

家登晶圓載具訂單持續湧入，在中國、台灣，以及海外客戶，家登已成為多數新廠baseline，同時全球客戶家登挾產能效率以及產品品質優勢，逐步搶占美、日競爭對手市佔，訂單能見度不僅高且已達供不應求之狀態。

上月家登針對昆山川口塑膠工業進行100%之股權投資，昆山廠將逐步成為家登大中華在地生產基地，主力供應大中華地區光罩載具及12吋晶圓載具需求，預計今年第4季開始投產，會大幅度提高當地服務效率並擴充目前家登產線產能。因應未來地緣政治及經濟發展態勢，家登持續思考全球海外基地的規劃，除已底定的大中華廠區之外，家登亦不排除其他可能性，以確保全球客戶的需求與產能受到最高保障。

家登說明，第一季表現亮眼，第二季專注營運，在產業的洪流中家登雖不能置身事外，但另求在穩健營運的基礎上持續成長。家登擁有自身產品在技術上逐漸領先全球之不可取代性外，再加上全球供應鏈「二元化｣的長期趨勢，我們相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，全年表現值得期待。

家登 營收 晶圓

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