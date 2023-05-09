商標法修正案今三讀通過 增訂付費「加速審查」機制

立法院今（9）日三讀通過《商標法部分條文修正案》，新增商標註冊申請案加速審查機制，申請人有即時取得權利的必要時，得敘明事實及理由，繳納加速審查費，審查期將從平均7個月縮至約2個月。

據經濟部智慧財產局統計，我國商標審查期平均超過半年，費用為新台幣3,000元。立法院經濟委員會4月20日初審通過「商標法部分條文修正草案」，當時，智慧局長廖承威說明，加速審查條件後續會再訂出規範，主要是部分業者要產品銷售或是參展，有取得商標急迫性，可透過快速通關協助。速審查不僅要符合條件、資料齊全，基於使用者付費則是增加至9,000元，可望將審查時間縮短到二個月。

經濟部指出，透過此次修法後，將能大幅加速審查機制，並且滿足企業加速取得註冊商標的需求，過往的案件量每年都將近十萬件，在審查人力有限的狀況下，企業又有急迫性將會影響商標布局，未來也會倒數加速審查機制，可彈性因應企業即時取得權力的需求。

根據三讀條文增訂商標註冊申請人適格主體，「申請人」包括為自然人、法人、合夥組織、依法設立的非法人團體或依商業登記法登記的商業，而欲從事其所指定商品或服務的業務者。

此外，按照現行條文規定，商標權人受海關通知進行侵權認定程序應「至海關」進行認定，但參考美、日、德、韓等國海關實務作法，並未要求商標權人須親赴海關進行認定，且考量現代科技進步，透過照片檔案即可明確判斷有無侵權情事的狀況，此次修法將配合財政部關務署實務作業的需求，刪除「至海關」等文字。