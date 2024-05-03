不一定要花火節！「帶毛孩遊澎湖」3天2夜美拍攻略：隱藏版寵物友善住宿、好吃好拍餐廳推薦

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-04-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 13 個景點，其中包含 布袋港、隘門沙灘、及林春咖啡館｜林投店。

這是雪納瑞阿美的離島旅行初體驗，我們選在天氣最舒服的四月出遊。考量到狗狗不一定看得懂煙火，甚至不喜歡太大的聲響，我們自己也喜歡清幽一點的氛圍，所以特意避開花火節的人潮。用最舒服的姿態，漫遊澎湖這個小島，並期許下次有機會再前往！

旅程中的第二天遇到下雨，仍未澆熄我們這一趟旅程的好心情。不得不說，澎湖真的是超級寵物友善的地方，牽著狗狗走到哪裡幾乎都能收到笑臉、收到稱讚，這些美好回憶，堆疊出這一趟出乎意料完美的行程❤️

第 1 天

布袋港 | 1 小時

#為什麼搭船

這次因為要帶著阿美到澎湖，我們放棄了要把狗狗放在貨艙的搭機選項，決定風塵僕僕從新北市板橋搭高鐵到嘉義，再搭乘接駁車到布袋港搭船。到了布袋港，覺得這裡又乾淨又新穎，跟從前的印象早就不同了！

#搭哪一家船

這次搭的是「滿天星、凱旋、太吉之星｜聯合航運」。我是透過官網上的電話和 mail，直接聯繫凱旋船班訂票，但也可以透過旅行社代訂。出發當天到布袋港後，找到自己訂的船班櫃檯，出示身分證後，就會領取到自己的船票。

#狗狗搭船要準備什麼

雖然知道澎湖已經取消檢疫，但爬過一些舊文，有提到要準備狂犬病疫苗吊牌、寵物登記證，所以還是決定準備好帶在身上。結果整個出關過程，只出示了我自己的身分證，登船時也完全沒人檢查狗的資料（不過還是建議帶在身上，以防萬一啦）

#搭船時的情景

因為船班官網上寫了滿多針對寵物的規範，所以我們登船時是把阿美放在推車內。結果看到一大堆可愛的狗狗朋友直接牽繩就上船了，主人也是怡然自得，友善程度完全超乎我的想像！所以後來我們也把阿美抱出來在我腳上。（但當然主人有責任顧好寶貝不影響到其他人哦，如果過度敏感激動，甚至遇到同伴可能開咬的，保護自己保護別人，還是建議戴嘴套或裝入運輸籠）

*至於暈不暈船

阿美是個很常搭推車、酒桶包的狗狗，所以她不太怕暈。出發前，我們也有諮詢獸醫師，考量布袋港到澎湖的航程大約1.5小時，其實不久，也怕阿美吃暈車藥會昏昏沈沈，精神不濟，所以最終沒有給她吃暈車藥，她的表現也如我們預期，完全沒事，過得很好。倒是我本人，最後一刻真的是咬緊牙關才忍住吐意的！（所以回程立刻在澎湖當地買了暈車藥吃下。）

📍導航：布袋港

🐶：牽繩、可落地

隘門沙灘 | 2 小時

#自然景觀

隘門沙灘很奇妙，停好車後，要先經過一個小樹林才會撥雲見日看到海本人～這裡的特色，就是有一個紅色寫著「隘門」的裝置藝術，應該是很多人會喜歡拍的場景，不過我和阿美拔喜歡自然景象，這種人工造景通常不會出現在我們的相簿中😂

#沙灘特色

隘門沙灘是由珊瑚與貝殼碎屑、孔蟲遺骸等組成，沙質並不是非常細緻。不過綿延的黃金海岸線，配上一旁滿滿綠意，再搭個藍天，真的美翻！有朋友看到照片，浮誇的稱讚這裡就像畫報或明信片一樣，我們實際感受也是這樣。走在沙灘旁的防風林裡，真的不小心就有一種在峇里島的錯覺。

PS. 這裡的鳥類不少，阿美也是看鳥看得很興奮！

#水上活動

沙灘上，除了盪鞦韆、躺椅之外，還有沙排球場之外，旁邊還停泊一些水上摩托車、香蕉船、透明獨木舟之類的水上設施。但可能因為我們是在花火節前一周的平日前往，算是比較冷門的時段，所以完全沒看到有人在玩水上設施，綿延的沙灘幾乎包場，對於愛拍照的阿美拔來說，簡直不要太幸福呀❤️

📍導航：隘門沙灘

🐶：牽繩、可落地

及林春咖啡館｜林投店 | 2 小時

#環境

及林春咖啡館是 IG 上很紅的咖啡館，來之前就已經被燒到好多次。因為位於林投公園內，周遭被一片樹林包圍，它就像在森林裡的一幢小屋，氛圍莫名舒服，而且往外望去就是美翻天的沙灘和海，chill 滿分！

#戶外

我們剛開始坐在戶外區，遇到一隻超可愛自在的小橘貓，不知道是不是店家養的，好像時不時都會在店旁邊穿梭，阿美一直想去和貓貓交朋友，但怕她會嚇到小貓咪，在經過店員的同意後，我們讓阿美上戶外的座位。

#室內空間

後來，因為戶外小黑蚊有點猖狂，我們換入室內的座位。室內推車可以入內，我們抱在腿上也是沒問題的，不過不確定是否能落地，建議可以詢問店員。

#餐點品項

這裡的 Menu 上，品項不算少，咖啡茶飲、輕食點心類都有，價錢大約落在 100 元上下，以觀光區的價格來說，我覺得還不算太貴。

我們點了：

黑糖鮮奶茶100元，這杯出乎意料的好喝，不會太甜、黑糖香味很足，奶味剛剛好，超讚！

熱烤法式蒜香麵包80元，就是蒜香麵包，但烤得熱熱的，口感不會太硬，是軟香的那種。

手工司康50元，我自己覺得口感偏乾，外皮不夠酥脆，香氣也不是那麼足，可以跳過。

📍導航：澎湖國軍忠靈祠，停在外面停車場後，再往公園的方向走去，很快就會看到了。

地址：澎湖縣湖西鄉1-3號

🐶：戶外牽繩可落地、可上坐

室內推車、可抱腿上

有間寓背包旅宿 | 2 小時

#基本介紹

「有間寓背包旅宿」主要在背包客圈子比較有名，少見有人因寵物友善而推薦。其實，這裡有一隻五歲的黃金小管家叫 Leo。我們抵達時，他很盡責的出門迎接，並且有禮貌地和阿美交朋友，偶爾還會叼著玩具來找我們玩，是穩重可愛兼具的孩子！

#戶外環境公共空間

有間寓的外觀，是一棟潔白與水泥拼接的不對稱建築，有著幾個跳躍沒有規律的窗戶，超級可愛，

整體風格既簡約又極具設計感，搭配藍天、綠地和罕無人煙的小徑，Perefect！特別的是，旅宿四樓還有小小的泳池，可以向外望相海邊和一旁的草原隨著漲退潮，還可以看到不同的海岸景象，美翻天～

#房間

房間不算大，但該有的都有，我們住的這間還是浴室、廁所分開的！床的尺寸有 210*190，超級寬，很好睡，可以完整翻身，不會壓到隔壁的，不過如果太高的人，腳腳可能會懸空（好險我們沒這困擾😅）牙刷好刷、拖鞋好穿，房內也整潔～

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⁡#居住感受及早餐

這裡的民宿主人很親切，認真向我們介紹整間旅宿的環境設施，Check in 時看到我們拿著大包小包，還二話不說幫我一起提了上樓，很窩心！早餐部分，吃的是一整隻小管的小管麵線，鮮甜滿分，加點辣椒，可以直接吃到海洋的味道！

#寵物友善

「狗狗可以上床喔！」帶著我們進房後，最讓人驚訝的，是民宿主人主動跟我們提起這件事！一開始還想是不是聽錯了，一般都是提醒「狗狗不能上床喔」才合理吧🤣房內有提供狗狗飯碗以及水碗，看得出民宿主人是個超級愛狗的人～

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#費用

我們是住「簡約雙人房」，室內空間六坪，一晚價格是 3200 元，寵物清潔費 500 元／隻，因為房內空間關係，大型犬限定只能帶一隻、小型犬最多能帶兩隻。

📍導航：有間寓背包旅宿

地址：澎湖縣湖西鄉沙港1之5號

🐶：房內可上床、公共空間建議牽繩，注意自己狗狗狀況

旅宿沒有電梯，如果是人類行動不便，

或是有不良於行的大狗狗，要自行斟酌是否前往。

Mercato Pizza | 2 小時

#基本介紹

Mercato Pizza 瑪咖朵披薩在網路上的評價非常高，我早早就在網路訂位並註明會帶一隻雪納瑞。

但去之前還是很擔心網路上會不會只是假的評價，誰知道在一踏入店門口，直接被店員的反應圈粉。

我都沒說我是誰，她大概是看到我帶著雪納瑞，立刻認出我是誰，還向我確認訂位的附註「不加蔥、不加洋蔥」是不是正確的，第一秒就覺得他們好有心❤️

#環境

他們家的店面不算大，室內環境滿特別的，一樓大部分屬於廚房區，當天沒看到有人在一樓用餐（不過旁邊還是有擺幾張小桌子）。慢慢走上二樓，就是乾乾淨淨的，很難形容是什麼風格，但讓人覺得舒服自在。

#寵物友善

我真的要給這裡的寵物友善100分！本來我們兩個人被安排在樓梯旁的兩人桌，但店員看到我們有帶狗狗，決定幫我們往內移，讓阿美有空間可以走動。接著，又主動來問我們想不想坐四人桌，因為原本訂位的人有取消。就這樣，我們還沒吃到飯，已經被兩度更換到超完美的位置。阿美在店內可以自在走動、上坐（我們還是有墊著自己的外套）。店員還都會來和阿美問好，稱讚她好可愛，總之度過超級放鬆的一晚。

#餐點

你以為寵物友善餐廳的餐點沒什麼好期待的嗎？那真的大錯特錯！我們點了一個「雙人套餐」750元

選了以下餐點，沒有一道踩雷欸！

**夏日檸檬魚 Pizza：很叛逆的沒點這裡最有名的「漁市場」，選了我們兩個都愛的口味，檸檬魚的「魚」是鬼頭刀，吃起來鮮嫩 ，餅皮口感超棒，非常香而有嚼勁，微酸開胃的口感，不出十分鐘我們兩個完食！

**三海起司餅：海鮮搭起司超對味，餅皮酥脆，推薦必點！

**經典焦糖海鹽脆薯：本來以為口味會很突兀，結果真的不會欸，甜甜鹹鹹意外的搭，焦糖醬店家自己做的也好好吃～

**泡泡仙人掌：印象中第一次吃、喝仙人掌的周邊食品，這杯其實沒有特別的味道，喝起來就像檸檬氣泡水，好喝！

**玄米綠茶：這部分就是玄米綠茶，沒啥特別的了。

總體而言，這家環境舒服、人員親切、東西好吃、友善到爆，必去！

📍導航：Mercato Pizza

地址：澎湖縣馬公市北辰街10號

🐶：牽繩可落地、可上坐

第 2 天

永成古厝 | 10 分鐘

#關於這裡

永成古厝是位於合界社區的三落古厝，最鼎盛的時期有三排、八間、四櫸頭，共48隔間。因為早期澎湖富人大多靠漁業或經商致富，約1640年間，來自金門楊姓門族後代，娶了跨海大橋南端大戶人家的女兒為妻，在岳父資助建造貨船之下經商致富，於是便建成規模龐大的小聚落，鼎盛時期曾有100多人在此生活過，可以感覺出當時的富麗堂皇。但當然，隨著時代的演進，這裡最終成為了歷史的一部分。

*資料來源：

澎湖旅遊網資訊 https://penghutravel.com/

ETtoday 旅遊雲 https://travel.ettoday.net/article/1197588.htm

#環境

這裡算是頹廢又有滿滿故事感的景點，隱藏在當地住宅的巷弄中，非常有特色，可以看到澎湖最傳統的住宅。永成古厝有好多用咾咕石牆，而且愛用石砌窗、石刻漏窗來抵擋風化作用，這也是為何古厝坍塌後，惟獨石條窗仍屹立不搖的原因。

「欸這裡有爐灶欸，這是廚房」、「庭院的大缸是要裝魚的嗎？」走在其中，可以看到以前人生活的痕跡，從小細節中拼湊出當年的紅牆綠瓦。可以查查資料再來走訪，會得到很多很多感覺，大開眼界。

PS. 因為一落一落的古厝，一排排有好多隔間，視線死角也特別多，我和男友都會想像會不會有人躲在看不見的地方 所以每一步都走得超小心 （哈哈 推理懸疑案件聽多了 都有莫名的被害妄想症）

#小提醒

不要大聲喧嘩，還給周圍居民良好的居住環境。注意自己和毛孩的每一個步伐，地上可能有石塊或小玻璃。另外，這裡有樓梯能通往屋頂，但建議不要踩踏，磚瓦有些鬆動加上這裡靠海、風滿強勁，可能會不小心被吹落！

雖然這裡是很小的景點，但真的很寧靜、都沒遇到其他人。可以拍出超有特色的照片，還能看到澎湖人從前生活的樣貌。我自己很喜歡，也希望讓和我們一樣喜歡拍照的人拍到開心🤣

📍導航：永成古厝（23°38'19.53600"N 119°31'37.63200"E）

地址：澎湖縣西嶼鄉合界村

🐶：狗狗可來去自如，但因為附近有幾隻貓貓出沒，如果對貓咪反應較大的狗狗，主人務必牽好！

美東芳 | 1 小時

#環境

外部是白色的鐵皮屋，搭配紅色招牌的店面，滿顯眼好找。用餐環境基本上就是別人家屋外的庭院搭起來的。光線不太夠，當天下雨感覺有點暗。桌數頗多，目測同時能有至少40-50人在內用餐吧！整趟澎湖都沒有遇到太多人，在美東芳才難得覺得人多。翻桌率很高，午餐時間，一桌離席，幾乎就有另一組人補上。廁所的部分比較不ok，是放在戶外的流動廁所，而且只有一間。

#寵物友善

抵達那天下著雨，我們讓阿美坐在酒桶包內前往。因為不太確定是不是寵物友善，禮貌性地詢問一下阿美可不可以一起進去。阿姨的態度很可愛，一副「你這是什麼問題？」的樣子，還主動幫我們接手阿美的酒桶包，往裡面走了一段路。不過因為這裡的桌子比較多而密集，也剛好沒有小狗可以吃的東西，我們索性就讓阿美直接在酒桶包睡覺，人類則好好享受美食。

#美食

美東芳是好多人推薦的牛肉麵，其實本來不在我們的行程內，我也沒查過他們最厲害的是什麼。好死不好當天中午遇到下雨，就決定開著車去品嚐，一吃真的驚為天人！先說，我們並沒有嘗試過其它澎湖的牛肉麵，所以不知道比較起來怎麼樣，不過我和男友也算是很常在吃牛肉麵的愛好者，這裡的口味真的非常特別也好吃，是沒在別的地方吃過那種。

肉軟嫩大塊，麵條略粗，類似烏龍麵，上頭鋪著滿滿又厚實的牛肉片，桌上的辣椒、花椒一定要加，我不敢吃太辣，但他的花椒不辣卻又超香，花椒控一定會愛😍

我們還點了滷味，後來爬文才發現，很多網友覺得他的滷味才是本體！裡面有牛肚、牛腱、牛肉、海帶、豆乾、豬耳朵等等，滷功了得！每一項都滷得不死鹹，但香氣十足，因為兩個人吃不完一整份，我們還外帶晚上繼續吃，真的太奢侈～

我們點的品項印象中價格是這樣：

牛肉麵130元、牛肉乾麵130元、招牌綜合滷味120元

吃完阿美拔笑說：

「本來雨天行程算是泡湯了，但還好下雨才能吃到美東芳」

📍導航：美東芳

地址：884澎湖縣白沙鄉67之2號

其實就在澎湖203縣道往澎湖水族館的Ｔ字路口處、保定宮對面

🐶：寵物裝籠或推車可，落地需再詢問。

蛇頭山遊憩區 | 1 小時

#基本介紹

蛇頭山位於澎湖西南角風櫃尾北端突出的小半島，扼守著馬公水道，位置剛好和馬公市區隔海相望，也能眺望西嶼、四角嶼、虎井和桶盤嶼。這裡自古以來就是歷史悠久的古戰場，也是兵家必爭之地，

遺有荷蘭城遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等，刻劃著歷史上戰爭的印記。

（資料來源：自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3847479）

#最矮小百岳

海拔只有20公尺，是全台最矮小的百岳，高度平易近人，老少都能容易完成郊山步道，連體力不算太好的阿美，都能非常輕鬆的陪我們走走，沿途都有澎湖特有的仙人掌，也有規劃完善的木棧道，很適合帶著狗狗一起來享受這裡獨特的幽靜。

📍導航：蛇頭山（23°33'3.61080"N 119°32'50.31240"E）

澎湖縣馬公市，離開馬公市區走204縣道，至201縣道交接處(興仁)右轉

一路前行，到達風櫃里時，即有指標指往蛇頭山

🐶：可落地

彩色珊瑚礁民宿 | 20 分鐘

#基本介紹

「彩色珊瑚礁」這特點就是，這裡的階梯都是彩色的。不同的樓層有不同的配置，寵物友善房型，也和一般房型是分開的。Check in 時，得知老闆也有領養一隻狗狗名叫 Kobe，因為比較怕生，來到二樓看到阿美還溜走了，阿美則是因為想和他玩，還意外汪了一聲（嚇到媽媽都把仙人掌汁灑出來）。

#戶外環境公共空間

這間民宿的位置在馬路旁，不過要走上小小坡道才會抵達。大廳是在2樓，可搭電梯上樓 Check in

環境雖然不大，不過看得出來非常用心在整理，公共空間整體來說，是很清新通透的感覺。

二樓吃早餐的地方，有很棒的中島廚房，一早起床，真的親眼看到整片玻璃陽光灑落花磚地板，一旁流水與綠意共生圍繞，讓早晨的美好就此展開。

另外，民宿六樓有半露天的光之玻璃屋，可以在此戶外閱讀、靜心冥想、做瑜伽、放空，還有一間小小的戶外 SPA 房，房客都可以預約去那裡泡澡賞星空，狗狗可以一同帶去 SPA 房自在行動，但不能泡澡。

#房間

我們住的 VIP2 雙人房位於一樓，採光相對差一些，不過滿有特色，一進門會遇到中央吧台，建構出獨特的空間感，整個風格是工業風，簡約白色及水泥灰交錯出沉靜的美感，海島風格的牆面拓印及暖黃燈光，揉合出特殊的復古質感。最棒的是有半開放式的浴缸和躺椅，晚上泡到超想睡，算是很舒服。小小缺點是工業風凹凸不平的牆面，看得到一些灰塵，但整體仍瑕不掩瑜！

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⁡#居住感受及早餐

從 Check in 當下，就能感受到民宿主人和夥伴們的溫暖，先是送上好喝的仙人掌冰茶，接著又花時間和我們推薦澎湖在地景點，對於初次到來的我們，真的感到很窩心！

隔天早餐，我們吃了澎湖超有名的二信飯糰，也多虧了這頓早餐，才讓我們有機會品嘗到這個飯糰（本來也沒排入行程的）。另外，還有一大盤炒蛋和各式水果，紅茶、奶茶、拿鐵和豆漿則是自取，早餐吃完飽到不行！

#寵物友善

在訂房時，就要先選擇寵物友善房型。狗狗可以一同進房，但不能上床。如果狗狗不習慣睡地板，主人最好自備睡墊，或拿自己的衣服給狗狗睡。公共空間建議牽繩，如果會便溺的狗狗，主人要自行解決。

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#費用

我們是住「VIP2 雙人房」，平日一晚價格是 4500 元，寵物清潔費 300 元／隻。

📍導航：彩色珊瑚礁民宿

地址：澎湖縣馬公市案山里19-3號

🐶：狗狗可同住，但不可上床，需自備睡墊，公共空間需牽繩

浪花串燒 | 1 小時

#基本說明

每次去外面住，都很習慣晚上還要吃點宵夜才甘願睡去（這是什麽差勁的壞習慣 哈哈哈）。特別爬了文，想說要找一家好吃的來吃，於是就找到這家浪花串燒。

#環境

浪花串燒的外觀很可愛，小小的木造空間，夜晚走過，感覺就是一個溫暖的驛站，外頭還掛著一張衝浪板，和日式串燒都會出現的那種掛布。

#美食

我們點了甜不辣、杏鮑菇、松板豬、肌肉、牛肉、七里香等等，以串燒的價格來說，他們家的價位很不合理，十幾塊的價格算是超便宜的那種！燒烤功力很不賴，吃起來口感滿棒的，都有入味、肉質也不差，我們都很喜歡推薦大家晚上嘴饞，可以買回去吃吃看，推薦推薦！

#寵物友善

這部分因為我們是外帶，所以只有牽著阿美在戶外坐一下，是否可以帶狗狗內用，要再詢問老闆。不過店內空間不大，還是建議外帶回民宿或飯店享用會更舒服啦！

📍導航：浪花串燒

地址：澎湖縣馬公市文光路71號880

🐶：我們是外帶，戶外牽繩可落地

第 3 天

嵵裡沙灘 | 2 小時

#自然景觀

相對於隘門沙灘外部的叢林感，時裡沙灘算是比較開闊，車子一轉進來，道路旁馬上就能看到一整片美美的沙灘。我們抵達時，附近好像正在準備未來規劃成一整個園區。目前已經有一些店家陸續進駐，包含澳昇海洋俱樂部、LANKA景觀餐酒吧以及時咖啡 SHILICAFE。有點期待之後這裡會變成什麼樣貌～

#沙灘特色

比起隘門沙灘，這裡的沙子踩起來更細一些。我和阿美，就用我們的雙腳＆四腳，在細細柔軟的沙子上留下我們可愛的足跡👣阿美也跑得好開心！

#水上活動

沙灘上，剛開始人潮不多。後來逐漸有三三兩兩的浪人試圖滑浪，接著慢慢看到有人在玩那種——把人包在一顆球裡面對撞的遊戲？（我不知道怎麼稱呼啦哈哈）至於香蕉船、水上摩托車倒是很少見，不確定這邊有沒有。

#注意事項

帶狗狗到沙灘上，記得注意沙子的溫度，如果沙子太燙就不要讓毛孩踩踏了，另外也一定要注意補充水分，以及紫外線的問題。算好時間，該休息就休息，千萬不要讓孩子太累。

📍導航：蒔裡沙灘

🐶：牽繩、可落地

LANKA Dining&Bar 藍卡景觀餐酒吧 | 1 小時

#基本介紹

LANKA Dining&Bar 藍卡景觀餐酒吧是去年才開的餐酒吧，就位於蒔裡沙灘內，當時看到它在海灘旁，就妄想要在這裡欣賞夕陽（或太陽也沒關係啦）所以也是決定好要去澎湖的當下，就詢問是否為寵物友善，得到確定的回覆後，就用 App 訂位了。

#環境

他們家的店面滿大的，分為寵物區，以及非寵物區。大片的落地窗，可以說是無敵海景玻璃屋了。

#寵物友善

這裡也有兩隻米克斯小狗狗，名叫 Happy 與 Money，他們是姐弟，但個性超級不一樣。當天弟弟超級活潑，甚至還和阿美玩起來，不過姊姊就比較害羞，立刻躲到一旁觀察先。店員們也都很友善，願意和我們聊狗狗，也讓阿美落地走動。因為去的時候店裡沒什麼人，整體來說非常自在舒服哦！

#餐點

因為最後一天準備要去搭船了，所以不敢點太多，怕下午搭船會想吐。

我們兩人點了以下這些：

**羅勒澎湃海洋義大利麵：羅勒口味是我喜歡的（我不愛偏奶那種），有兩隻鮮甜而且大隻的蝦子，還有小管之類的海鮮，真的好吃。

**搭套餐選基本的紅茶和濃湯：口味還ok，但沒有到特別驚艷。

**松露黃金脆薯叔：松露偏少，但薯條脆度夠，口味還行。

總體而言，這家環境舒服、人員親切、寵物也友善。如果有到蒔裡沙灘，推薦可以來這裡坐坐，享受海洋餐酒館專屬的 Chill～

📍導航：LANKA Dining&Bar 藍卡景觀餐酒吧

地址：澎湖縣馬公市160號

其實這家就在蒔裡沙灘的園區內，往內走就可以看到。

🐶：牽繩可落地

篤行十村 | 1 小時

#關於這裡

篤行十村 位於澎湖馬公本島西南側，小地名金龜頭，占地達1.8672公頃。前身為日據時期澎湖島要塞司令部，和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為「篤行十村」。這裡是全台最古老的眷村，也是歌手潘安邦以及張雨生的故鄉。

*資料來源：

篤行十村眷村文化保存園區

https://dxsv.phhcc.gov.tw/

台灣觀光情報網

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001016&id=A12-00348

#環境

最後一天的最後一個行程，因為要慢慢回到市區還車，所以就安排了市區周邊滿有特色的篤行十村走走。雖然這裡早就不是什麼新景點，但看到很多人分享拍得可愛的照片，還是會想來走訪看看。

走進這個小眷村，真的有種來到日據時代某軍官的小宿舍的感覺。簡約潔白的牆面上，時不時會出現趣味文字，我自己覺得文青感爆棚，很有台中審計新村的既視感。當然比起之前幾個景點，這裡的人潮比較多一些，要隨時注意狗狗的狀況。園區內還有小小遊園車，是真的可以搭乘的。這裡也有廁所，和販賣東西的小販。整體來說，很適合作為我們澎湖行的結尾這樣。

#寵物友善

其實大部分都屬於室外空間，阿美是完全可以自己走的。而且不知道為什麼，這裡的工作人員也好友善，都會大力稱讚阿美好可愛，也有好多人都能正確說出阿美的品種。媽媽本人在這裡非常自在！祝福大家拍得開心也玩得開心❤️

📍導航：篤行十村

地址：澎湖縣馬公市新復路二巷22號

🐶：牽繩可落地

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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